 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev14:11 - Bu gün
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncam Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 50 illiyi münasibətilə imzalanıb və Azərbaycanda təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə ali təhsil müəssisəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

"Şərəf" ordeni ilə

Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Ağayev Asəf Mirzə oğlu

Babayev Nəbi Miri oğlu

Əliyev Fəqan Qənbər oğlu

Hacıyev Müxlis Əhməd oğlu

Haqverdiyeva Tahirə Axi qızı

Mehtiyev Əlixan Qafar oğlu

Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu

Şirinzadə İradə Nüsrət qızı

"Tərəqqi" medalı ilə

Abdullayeva Nərgiz Cavad qızı

Aslanov Telman İmran oğlu

Aslanova Nigar Məhər qızı

Danyalov Şəfi Danyal oğlu

Əhmədova Salatın Alı qızı

Əkbərova Samirə Misirxan qızı

Əliyev Ramiz Dadaş oğlu

Əliyeva Səlmi Saleh qızı

Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu

Həsənov Fərzəli Həsən oğlu

Hüseynov Hüseynağa İbrahim oğlu

Hüseynova Rəna Ömər qızı

İskəndərov Ramiz Əziz oğlu

Qasımov Akif Fazil oğlu

Quliyeva Əzizə Mürsəl qızı

Məmmədov Sabir Baladin oğlu

Musayeva Nailə Fuad qızı

Naqdiyev Əcəm Özübəy oğlu

Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu

Sazairov Əmirxan Bəhsət oğlu

Yusifzadə Elçin Nazim oğlu.

Bundan başqa, Azərbaycanda təhsilin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Nağıyev Nizami Həsən oğluna da Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək.

31

Bütün xəbərlər