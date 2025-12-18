 Bakıda ilk dəfə “ağıllı svetoforlar” quraşdırılıb - Tıxacın qarşısı alınacaq - vİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda ilk dəfə “ağıllı svetoforlar” quraşdırılıb - Tıxacın qarşısı alınacaq - vİDEO

Qafar Ağayev10:04 - Bu gün
Bakıda ilk dəfə “ağıllı svetoforlar” quraşdırılıb - Tıxacın qarşısı alınacaq - vİDEO

Bakıda ilk dəfə nəqliyyat axınının fasiləsiz hərəkətinə şərait yaradan “ağıllı svetoforlar” (adaptiv) quraşdırılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bu məqsədlə iki xarici ölkənin mütəxəssisləri birlikdə pilot layihəyə start verib. İlkin olaraq paytaxtın Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti ilə Cəfər Xəndan, Məsud Davudoğlu küçələrinin kəsişməsində, 115 nömrəli tam orta məktəbin qarşısında (piyada svetoforu), həmçinin Cəfər Xəndan küçəsi ilə Əhməd Rəcəbli, Anar Şükürov, İbrahimpaşa Dadaşov, Şövkət Məmmədova və Əlişir Nəvai küçələrinin kəsişməsində quraşdırılan belə svetoforlar sınaq müddətində işə salınıb.

Adaptiv svetoforların ənənəvi svetoforlardan fərqi nədir?

“Ağıllı svetoforlar” yol üzərində yerləşdirilən sensorlar, kameralar və bəzən radarlar vasitəsilə hərəkət intensivliyini ölçür. Toplanan məlumat mərkəzi idarəetmə proqramına ötürülür və həmin proqram real vaxt rejimində hansı istiqamətdə svetoforun yaşıl işığının müddətinin artıb-azalması ilə bağlı qərar verir. Ənənəvi svetoforlar sabit qrafiklə işləyir, adaptiv sistem isə daim dəyişən vəziyyətə uyğunlaşır.

Yeni sistem nəqliyyatın sıx olduğu pik saatlarda və qəza hallarında necə reaksiya verəcək?
Pik saatlarda nəqliyyat axını sürətlə artır. Ənənəvi svetoforlar bu artımı nəzərə almır, nəticədə uzun növbələr yaranır. Adaptiv sistem isə avtomatik olaraq həmin istiqamətə daha çox yaşıl işıq ayırır. Qəza halında və ya yol bağlandıqda isə sistem dərhal vəziyyəti analiz edir, istiqamətlərin prioritetini dəyişir və yükün balanslaşdırılmasına şərait yaradır.

Adaptiv svetoforlar yol hərəkəti iştirakçıları üçün səmərəlilik baxımından daha faydalı olacaq. Yəni yolda nəqliyyat sıxlığı olmadığı vaxtlarda svetoforların yaşıl işığı daimi yanmaqla, vaxt itkisinin qarşısı alınmış olacaq.

Pilot layihənin ilkin tətbiq edildiyi yollarda nəqliyyat sıxlığının neçə faizə qədər azalması gözlənilir?

Xarici təcrübəyə əsasən, adaptiv sistemlərin tətbiqi nəqliyyat sıxlığını 15–30 faiz azaldır.
Qeyd edək ki, pilot layihənin nəticəsindən asılı olaraq “ağıllı svetoforlar”ın digər küçə və prospektlərdə də quraşdırılması nəzərdə tutulur.

Paylaş:
131

Aktual

Cəmiyyət

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Siyasət

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Cəmiyyət

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Şirvanda ürəyi dayanan 6 uşaq anasını xilas edən həkim kimdir? - FOTO

Bakıda sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ikitərəfli münasibətləri möhkəmləndirir

Bu gün, 14:18

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşları təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:11

Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib

Bu gün, 13:34

AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:27

Azərbaycanla BƏƏ arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Bu gün, 13:06

AzMİU rektoru: Beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyimiz ilbəil möhkəmlənir

Bu gün, 13:01

13 dərəcəyədək şaxta olacaq - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:24

Ali Məhkəmə: Borc faizindən faiz tutulması qanunaziddir

Bu gün, 12:17

Emin Əmrullayev: Universitetlərimiz özlərini rəqabətə hazır etməlidir

Bu gün, 12:02

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmirinə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 11:50

FHN Yeni il bayramı ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair müraciət edib

Bu gün, 11:26

Şamaxıda 10 aylıq körpə arabadan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 11:03

Qusarda qadın keçmiş əri tərəfindən qətlə yetirilib

Bu gün, 10:42

AZAL səyahət rahatlığını artırır: sərnişinlər artıq yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya bilərlər

Bu gün, 10:26

m10 və Mastercard yeni rəqəmsal kartı təqdim edir

Bu gün, 10:19

2025-ci ildə itirdiyimiz məşhur SİMALAR - FOTO

Bu gün, 10:17

Bakıda ilk dəfə “ağıllı svetoforlar” quraşdırılıb - Tıxacın qarşısı alınacaq - vİDEO

Bu gün, 10:04

AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:51

“Bibiheybət” Gəmi Zavodunda kadr ixtisarı ilə bağlı yayılan xəbərlərə ASCO-dan reaksiya

Bu gün, 09:39

Ağdamda traktor minaya düşüb, sürücü xəsarət alıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 09:05
Bütün xəbərlər