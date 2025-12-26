 Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub | 1news.az | Xəbərlər
Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Qafar Ağayev15:18 - Bu gün
“2025-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş xarici siyasət çox zəngin olub”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.
Nazir bildirib ki, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə mövqeyini gücləndirib, diplomatik təmsilçiliyini genişləndirib.

“2025-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq sülh və sabitliyin təşviqi, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq, vasitəçilik səyləri ölkənin nüfuzunun daha da gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülüb".

