 Azərbaycanın XİN-in "qara siyahısı"nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama
Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

Qafar Ağayev18:37 - 26 / 12 / 2025
“Beynəlxalq praktikada qara siyahıda olan şəxslər üzrxahlıq etdikdə siyahıdan çıxarıla bilirlər”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.

Nazir bildirib ki, Azərbaycanda da bu praktika mövcuddur. Son 30 ildə dövlətimizi təhdid edən və qeyri-dost bəyanatlar verən təxminən 2000 nəfər “qara siyahı”ya daxil edilib.

Ceyhun Bayramov əlavə edib ki, rəsmi olaraq Azərbaycan dövlətindən üzr istəməyən və günahını etiraf etməyən şəxslər bu siyahıdan çıxarılmır.

Ceyhun Bayramov monteneqrolu həmkarını Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

Monteneqro XİN başçısı: Ölkəmizdən Azərbaycana investisiyaların cəlb olunması istiqamətində də səylərimizi davam etdiririk

Ceyhun Bayramov: Hazırda Monteneqro ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələri əhatə edən 22 saziş mövcuddur

