AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

10:53 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, martın 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0385 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2.1356 manata kimi, Avro isə 1.9556 manatadək ucuzlaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9556
AUD 1,2008
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1141
CZK 0,08
CNY 0,2469
DKK 0,2617
GEL 0,6244
HKD 0,2172
INR 0,0184
GBP 2,2664
SEK 0,1815
CHF 2,1605
ILS 0,5411
CAD 1,2459
KWD 5,5321
KZT 0,3466
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,4996
MDL 0,0981
NOK 0,1748
UZS 0,014
PKR 0,6075
PLN 0,4578
RON 0,3839
RUB 2,1356
RSD 0,0167
SGD 1,3287
SAR 0,453
xdr 2,3176
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0384
JPY 1,0659
NZD 0,9912
XAU 8678,109
XAG 143,4055
XPT 3645,684
XPD 2774,698
