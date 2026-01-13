 Kəmalə Məmmədova: Regionda sülhün bərqərar olmasında medianın rolu olduqca böyükdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Kəmalə Məmmədova: Regionda sülhün bərqərar olmasında medianın rolu olduqca böyükdür

Qafar Ağayev11:40 - Bu gün
Kəmalə Məmmədova: Regionda sülhün bərqərar olmasında medianın rolu olduqca böyükdür

“Regionda sülhün bərqərar olmasında medianın rolu olduqca böyükdür”.

1news.az xəbər verir ki, bunu bu gün “Vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu” mövzusunda keçirilən ictimai müzakirədə çıxış edən 1news.az saytının baş redaktoru Kəmalə Məmmədova deyib.

Onun sözlərinə görə, məlumat yayımı zamanı mediada aparılan müzakirələrə və səslənən şərhlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

K.Məmmədova bildirib ki, bu yanaşma konkret birgə layihə çərçivəsində deyil, müxtəlif platformalarda formalaşan ümumi mövqenin nəticəsidir.

Baş redaktor vurğulayıb ki, Ermənistan mediasında gedən proseslər də diqqətlə izlənilir.

Kəmalə Məmmədova əlavə edib ki, keçmişi unutmadan, lakin gələcəyə yönəlik şəkildə sülhlə bağlı addımlar atılmalıdır.

Xatırladaq ki, oktyabrın 21-də Azərbaycan ekspertləri birbaşa uçuşla İrəvana gediblər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında ikitərəfli görüşdə iştirak ediblər. 21-22 noyabr 2025-ci il tarixlərində isə “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsü çərçivəsində Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət qrupun Azərbaycana səfəri baş tutub.

Paylaş:
400

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov İtaliya XİN rəhbərinin müavini ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Kəmalə Məmmədova: Regionda sülhün bərqərar olmasında medianın rolu olduqca böyükdür

Fərhad Məmmədov: Sülh prosesinin taleyi Ermənistandakı parlament seçkilərindən asılıdır

Binəqədi və Masazırda yeni su anbarları tikiləcək

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Baş nazirin müavini: “Xudafərin” və “Qız Qalası” su anbarlarının ehtiyatlarından istifadə tədbirləri davam etdirilir

Binəqədi və Masazırda yeni su anbarları tikiləcək

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Fərhad Məmmədov: Sülh prosesinin taleyi Ermənistandakı parlament seçkilərindən asılıdır

Son xəbərlər

Günel Mavliyarova “PAŞA Bank” ASC-nin Marketinq departamentinə direktor təyin edilib

Bu gün, 18:42

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Bu gün, 18:41

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

Bu gün, 17:56

Qusarda iki məktəbli qızı avtomobil vurub

Bu gün, 17:52

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:49

Xocalıda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:37

ARB-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

Bu gün, 17:16

Ceyhun Bayramov İtaliya XİN rəhbərinin müavini ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 17:14

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 17:13

Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə yeni rəis müavini təyin olunub

Bu gün, 17:12

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

Bu gün, 16:35

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

Bu gün, 16:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 16:04

Agentlik internet provayderinin uçotunu ləğv etdi - SƏBƏB

Bu gün, 15:57

Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində “Dəmirli” Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 15:50

Unibankın aktivləri 2 milyard manatı keçib

Bu gün, 15:49

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Media təşkilatı Qarabağın minalardan təmizlənməsi prosesinə necə qoşuldu? - Umud Mirzəyevlə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqaməti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər