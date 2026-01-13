 Samir Məmmədov “Birmarket” CEO-su təyin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Samir Məmmədov “Birmarket” CEO-su təyin edilib

12:52 - Bu gün
Samir Məmmədov “Birmarket” CEO-su təyin edilib

Azərbaycanın ən böyük elektron ticarət platformalarından biri olan “Birmarket”də rəhbər vəzifə üzrə kadr dəyişikliyi baş verib.

1news.az Tech.az-a istinadən xəbər verir ki, “Birmarket”in yaradıcısı olan “Competo” MMC-nin direktoru vəzifəsinə Məmmədov Samir Sabir oğlu təyin edilib. O, bu təyinata qədər “PashaPay”in Baş icraçı direktoru (CEO) vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, həm “Birmarket”, həm də “PashaPay” PASHA Holdingə daxil olan qurumlardır.

Bundan əvvəl “Competo” MMC-nin rəhbəri vəzifəsini Qulaməliyev Rauf İlham oğlu icra edirdi.

Paylaş:
136

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

Qusarda iki məktəbli qızı avtomobil vurub

Xocalıda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

ARB-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

Elektrik avtomobillərinin yanması haqqında həqiqət - qorxu, statistika və reallıq – FOTO - VİDEO

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Günel Mavliyarova “PAŞA Bank” ASC-nin Marketinq departamentinə direktor təyin edilib

Bu gün, 18:42

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Bu gün, 18:41

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

Bu gün, 17:56

Qusarda iki məktəbli qızı avtomobil vurub

Bu gün, 17:52

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:49

Xocalıda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:37

ARB-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

Bu gün, 17:16

Ceyhun Bayramov İtaliya XİN rəhbərinin müavini ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 17:14

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 17:13

Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə yeni rəis müavini təyin olunub

Bu gün, 17:12

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

Bu gün, 16:35

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

Bu gün, 16:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 16:04

Agentlik internet provayderinin uçotunu ləğv etdi - SƏBƏB

Bu gün, 15:57

Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində “Dəmirli” Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 15:50

Unibankın aktivləri 2 milyard manatı keçib

Bu gün, 15:49

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Media təşkilatı Qarabağın minalardan təmizlənməsi prosesinə necə qoşuldu? - Umud Mirzəyevlə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqaməti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər