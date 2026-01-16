 Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib

Qafar Ağayev16:11 - Bu gün
Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 2026-cı il üzrə balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yolverilən miqdarını (kvotasını), habelə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsünü təsdiq edib.

Bu barədə 1news.az-a Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirilib.

Balıq və digər su bioresurslarının sənaye və əmtəə məqsədli akvakultura ovu üçün kvota almaq istəyən, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu üzrə qeydiyyatda olan və ya yaşayan şəxslər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi” publik hüquqi şəxsə, digər rayonlar üzrə qeydiyyatda olan və ya yaşayan şəxslər isə ən yaxın “ASAN xidmət” mərkəzlərinə müraciət etməlidirlər.

Quba “ASAN xidmət” mərkəzi

– Xaçmaz, Şabran, Siyəzən

Salyan “ASAN xidmət” mərkəzi

– Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Şirvan

Gəncə (2 saylı) “ASAN xidmət” mərkəzi

– Mingəçevir, Gəncə, Yevlax, Samux, Şəmkir

Lənkəran “ASAN xidmət” mərkəzi

– Astara, Lənkəran, Masallı

Kvota almaq üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı və nümunəvi formaları ilə bu linkə keçid edərək tanış olmaq mümkündür.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hər bir balıqovlama biletinə görə 25 (iyirmi beş) manat məbləğində dövlət rüsumu tutulur.

Qeyd edək ki, “Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən, bərpa məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının akvakultura üçün ovu, eləcə də elmi-tədqiqat, nəzarət, idman və həvəskar ovu istisna olmaqla, balıq və digər su bioresurslarının ovu ödənişlidir. Balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödənişlər kvota ayrılmış ərizəçi tərəfindən həyata keçirilməli, ödənişi təsdiq edən sənəd isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində “Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi” publik hüquqi şəxsə təqdim edilməlidir.

2026-cı ildə balıq və digər su bioresurslarının sənaye, əmtəə məqsədilə akvakultura, təhsil və maarifləndirmə məqsədilə ovuna görə Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri üçün müəyyən edilmiş ödəniş qiymətləri

Balıq və digər su bioresursları

Аzərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri üçün

Хarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri üçün

1 ton balıq və digər su bioresursunun ödəniş qiyməti (manat)

1 ton balıq və digər su bioresursunun ödəniş qiyməti (manat)

1

Кilkə

44,50

89,00

2

Siyənək

111,25

222,50

3

Кеfal

89,00

178,00

4

Çapaq

89,00

178,00

5

Кülmə

89,00

178,00

6

Çəki

178,00

267,00

7

Хəşəm

222,50

445,00

8

Sıf

178,00

356,00

9

Кütüm

222,50

445,00

10

Şamayı

222,50

445,00

11

Qarasol

89,00

-----

12

Хərçəngkimilər

222,50

445,00

13

Digər balıq növləri

89,00

178,00

Paylaş:
107

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Rəsmi

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Köşə

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Cəmiyyət

Şənbə gününün havası: Sulu qar gözlənilir

Cəmiyyət

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

“Vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Zara İbrahimzadəyə yüksək vəzifə verildi

Son xəbərlər

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Bu gün, 17:51

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Bu gün, 17:49

“BakuBus” sürücüsü niyə avtobusu sürməkdən imtina edib? – RƏSMİ açıqlama - VİDEO

Bu gün, 17:45

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:38

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 17:34

Nadejda İsmayılova “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:18

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:07

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:03

Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:49

Putin və Netanyahu arasında telefon danışığı: İran müzakirə olundu

Bu gün, 16:38

Novxanıda fəaliyyət göstərən kəsim məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:22

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Bu gün, 16:18

Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib

Bu gün, 16:11

Sabiq icra başçısının oğlu adam güllələdi

Bu gün, 15:49

“Xiaomi” “REDMI Note 15” seriyasını təqdim edir: “REDMI Titan Durability” etibarlılığı və flaqman imkanları - FOTO

Bu gün, 15:44

Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib

Bu gün, 15:23

Bakıda yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 15:01

Polis əməliyyat keçirdi - 5 kq narkotiki satmaq istəyən şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:31

Xırdalanda dəmir məhəccərlər oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:58

Bakıda “WUF13” çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

Bu gün, 13:52
Bütün xəbərlər