 Bakıda Hindistanın etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Bakıda Hindistanın etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

09:36 - Bu gün
Bakıda Hindistanın etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

Bakıda ilk dəfə Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə Hindistan hökumətinin etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr edilmiş "Hindistanda Zikhlərə və digər milli azlıqlara qarşı irqçilik və zorakılıq: mövcud reallıqlar" adlı beynəlxalq konfrans keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə Pəncab əyalətinin insan hüquqları və azlıqlar üzrə naziri Rameş Singh Arora və digər rəsmilər, eləcə də Zikh icmasının Kanada, Böyük Britaniya və ABŞ-dəki nüfuzlu nümayəndələri, həmçinin, beyin mərkəzlərinin rəhbərləri, xarici universitetlərin insan hüquqları və etnik azlıqlar sahəsində fəaliyyət göstərən alimləri, Hindistan hökumətinin repressiv, irqçilik və təqib siyasətinin birbaşa qurbanı olan şəxslər iştirak edirlər.

Konfransda Hindistan hökumətinin Zikhlərə və digər etnik azlıqlara qarşı sistemli şəkildə apardığı irqi ayrı-seçkilik, zorakılıq və repressiv siyasəti, bu xüsusda Hindistan hökumətinin BMT-nin "Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt", "İrqçiliklə mübarizə üzrə beynəlxalq konvensiya" və "İşgəncələrə qarşı konvensiya" üzrə öhdəliklərinin etnik azlıqlara münasibətdə kobud şəkildə pozulması məsələlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulur.

Eyni zamanda, real vəziyyətin beynəlxalq təşkilatların gündəliyində saxlanılması və müvafiq qərarların qəbul olunması, xüsusilə BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi tərəfindən Hindistanda etnik azlıqların pozulmuş hüquqları, məhkəmə qərarları olmadan icra edilmiş edamların araşdırılması və BMT-nin xüsusi məruzəçiləri tərəfindən hüquq pozuntularının sənədləşdirilməsi və beynəlxalq monitorinqə çıxarılması imkanları ətrafında diskussiyalar aparılacaq.

Beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının və akademik çevrələrin bu prosesdə rolu, onların hazırladığı hesabatların, hüquqi rəylərin və tövsiyələrin beynəlxalq qərar qəbuletmə mexanizmlərinə təsiri imkanları müzakirə mövzusu olacaq.

Paylaş:
215

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Rəsmi

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Köşə

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Cəmiyyət

Şənbə gününün havası: Sulu qar gözlənilir

Siyasət

Bakıda Hindistanın etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri Sədərək-Yerasx dəmir yolu sahəsinə birgə baxış keçirib

Ceyhun Bayramov Aİ rəsmisi ilə Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə edib

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Binəqədi və Masazırda yeni su anbarları tikiləcək

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Baş nazirin müavini: “Xudafərin” və “Qız Qalası” su anbarlarının ehtiyatlarından istifadə tədbirləri davam etdirilir

Son xəbərlər

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Bu gün, 17:51

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Bu gün, 17:49

“BakuBus” sürücüsü niyə avtobusu sürməkdən imtina edib? – RƏSMİ açıqlama - VİDEO

Bu gün, 17:45

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:38

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 17:34

Nadejda İsmayılova “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:18

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:07

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:03

Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:49

Putin və Netanyahu arasında telefon danışığı: İran müzakirə olundu

Bu gün, 16:38

Novxanıda fəaliyyət göstərən kəsim məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:22

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Bu gün, 16:18

Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib

Bu gün, 16:11

Sabiq icra başçısının oğlu adam güllələdi

Bu gün, 15:49

“Xiaomi” “REDMI Note 15” seriyasını təqdim edir: “REDMI Titan Durability” etibarlılığı və flaqman imkanları - FOTO

Bu gün, 15:44

Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib

Bu gün, 15:23

Bakıda yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 15:01

Polis əməliyyat keçirdi - 5 kq narkotiki satmaq istəyən şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:31

Xırdalanda dəmir məhəccərlər oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:58

Bakıda “WUF13” çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

Bu gün, 13:52
Bütün xəbərlər