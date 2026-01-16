 Milli Qəhrəman Şahin Tağıyev Hərbi Memorial Məzarlıqda dəfn edilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Milli Qəhrəman Şahin Tağıyev Hərbi Memorial Məzarlıqda dəfn edilib - FOTO

11:37 - Bu gün
Milli Qəhrəman Şahin Tağıyev Hərbi Memorial Məzarlıqda dəfn edilib - FOTO

İsveçin Malmö şəhərində vəfat etmiş Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şahin Tağıyevlə vida mərasimi keçirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, vida mərasimində Müdafiə Nazirliyinin, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları, hərbçilər, Milli Qəhrəmanın döyüş yoldaşları, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.

Milli Qəhrəman Hərbi Memorial Məzarlıqda dəfn edilib.

Qeyd edək ki, Şahin Tağıyev ötən il 29 dekabr tarixində İsveç Krallığının Malmö şəhərində uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Onun cənazəsi Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və təşkilatçılığı ilə ötən gün Azərbaycana gətirilib.

Qeyd edək ki, əslən Şuşadan olan Şahin Talıb oğlu Tağıyev 1949-cu il fevralın 3-də Tərtər şəhərində anadan olub.

1969-cu ildə Energetika Texnikumunu bitirib və təyinatla Rusiyanın Udmurt vilayətinə göndərilib.

Gənc yaşlarından Rusiya və Azərbaycanda əvvəlcə energetika, ardınca ticarət sahələrində fəaliyyət göstərən Şahin Tağıyev 1988-ci ildə milli azadlıq hərəkatına qoşulub.

1991-ci ildə könüllü olaraq Qarabağ müharibəsinə qatılan Şahin Tağıyev leytenant rütbəsində bölük komandiri kimi döyüşlərə rəhbərlik edib.

1992-ci ildə həmin bölüyün bazasında yaradılan “Qurtuluş” batalyonunun komandiri təyin edilərək Ağdərə istiqamətində düşmən cəbhəsinin yarılmasında, eləcə də Tərtər, Seysulan, Yarımca və Levonarx istiqamətlərində aparılan döyüşlərdə xüsusi igidlik nümayiş etdirib.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı fərmanı ilə Şahin Tağıyev Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüb.

O, 2001-ci ildə Avropaya köçüb. Şahin Tağıyev İsveçdə qocalar evində uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Paylaş:
183

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Rəsmi

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Köşə

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Cəmiyyət

Şənbə gününün havası: Sulu qar gözlənilir

Cəmiyyət

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Vaqif Xaçatryan və digər 3 erməni Ermənistana təhvil verilib

Dumanlı hava şəraitini nəzərə almaması ahıl sürücüyə həyatı bahasına başa gəldi - VİDEO

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Son xəbərlər

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Bu gün, 17:51

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Bu gün, 17:49

“BakuBus” sürücüsü niyə avtobusu sürməkdən imtina edib? – RƏSMİ açıqlama - VİDEO

Bu gün, 17:45

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:38

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 17:34

Nadejda İsmayılova “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:18

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:07

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:03

Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:49

Putin və Netanyahu arasında telefon danışığı: İran müzakirə olundu

Bu gün, 16:38

Novxanıda fəaliyyət göstərən kəsim məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:22

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Bu gün, 16:18

Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib

Bu gün, 16:11

Sabiq icra başçısının oğlu adam güllələdi

Bu gün, 15:49

“Xiaomi” “REDMI Note 15” seriyasını təqdim edir: “REDMI Titan Durability” etibarlılığı və flaqman imkanları - FOTO

Bu gün, 15:44

Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib

Bu gün, 15:23

Bakıda yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 15:01

Polis əməliyyat keçirdi - 5 kq narkotiki satmaq istəyən şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:31

Xırdalanda dəmir məhəccərlər oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:58

Bakıda “WUF13” çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

Bu gün, 13:52
Bütün xəbərlər