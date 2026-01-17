 Bu rayonda işıq kəsiləsəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bu rayonda işıq kəsiləsəcək

10:18 - Bu gün
Bu rayonda işıq kəsiləsəcək

Yanvarın 17-də Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 11 saylı 10 kV-luq hava xəttində təmir işi aparılacaq.

"Azərişıq"dan 1news.az-a verilən məlumata görə, yarımstansiyada həyata keçirilən gücləndirmə işləri ilə əlaqədar saat 11:00-dan 13:00-dək şəhər ərazisində Mübariz İbrahimov, Nizami, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofiq İsmayılov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

Qeyd edilir ki, təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq

Paylaş:
255

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Cəmiyyət

Qalmaqallı serialın yayımı dayandırıldı

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

Cəmiyyət

Sumqayıtda biznes qurmaq vədi verərək külli miqdarda pul ələ keçirən şəxs saxlanılıb

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkarlanaraq götürülüb

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Vaqif Xaçatryan və digər 3 erməni Ermənistana təhvil verilib

“Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO

Azərbaycanda pensiya yaşı azaldılacaq? - DSMF sədrindən açıqlama

Baş Prokurorluq QHT sədrlərinin əməlləri haqda məlumat yaydı - ADLAR

Son xəbərlər

Sumqayıtda biznes qurmaq vədi verərək külli miqdarda pul ələ keçirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:59

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 17:34

Qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkarlanaraq götürülüb

Bu gün, 17:04

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:40

Lənkəranda oğurluq etdiyi evi yandıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:31

Şəmkirdə avtomobilin betona çırpılması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 16:03

Qalmaqallı serialın yayımı dayandırıldı

Bu gün, 15:36

Tovuzda 49 yaşlı kişi su kanalına düşərək ölüb

Bu gün, 15:07

Paytaxtda oğurluq edən beş nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:33

Ötən gün Azərbaycanda 12 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:12

Tanınmış həkim Ədalət Rüstəm vəfat edib

Bu gün, 13:44

Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb

Bu gün, 13:26

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:59

XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

Bu gün, 12:17

20 Yanvar metrostansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

Bu gün, 11:53

Ötən gün 59 cinayətin üstü açılıb

Bu gün, 11:49

Dələduzluqla vətəndaşların mal-qarasını ələ keçirən şəxs həbs olundu

Bu gün, 11:26

Tovuzda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

Bu gün, 11:02

Azərbaycan neftinin qiyməti qiyməti 70 dolları ötüb

Bu gün, 10:38

Bu rayonda işıq kəsiləsəcək

Bu gün, 10:18
Bütün xəbərlər