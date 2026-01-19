Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri
Azərbaycan bank sektorunun sürətli tərəqqisi, bazar liderlərinin rəqəmsal ekosistemlər qurduğu bir dövrdə Bank BTB struktur anomaliya olaraq qalmaqda davam edir.
Bu, daha çox keçmiş dövrün reliktinə bənzəyən, balansı bazar rəqabətindən uzaq, “keptiv” (daha böyük qrup daxili) maliyyələşdirmə və siyasi himayədən bəhs edən bir maliyyə institutudur.
Bankın audit olunmuş maliyyə hesabatlarının (2015–2024) və rüblük prudensial hesabatlarının (2025-ci ilin IV rübü daxil olmaqla) forenzik təhlili kommersiya bankı kimi faktiki fəaliyyətini dayandırmış kredit təşkilatını üzə çıxarır.
Bunun əvəzinə o, problemli aktivlərin “anbarı” kimi fəaliyyət göstərir: problemli kreditləri idarə edir, daşınmaz əmlak bazarının spesifik seqmentini maliyyələşdirir və minimum kapital tələbləri sərhədində qalmağa səy göstərir.
Bankın trayektoriyası həmçinin biznes və siyasət arasındakı uçurumu qiymətləndirmək üçün nadir imkan verir. Məlumatlar göstərir ki, Bank BTB-nin biznes modeli bazar prinsiplərinə deyil, onun bir zamanlar nüfuzlu sahiblərinin təmin etdiyi “inzibati premiyaya” əsaslanırdı.
2019-cu ildə siyasi proteksiya tükənəndə, bank maliyyə problemləri ilə üz üzə qaldı.
Mehdiyev faktoru
Bank BTB-nin mülkiyyət strukturu Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələblərinə uyğun olaraq bankın saytında açıqlanan ictimai məlumatda əks olunub.
Quruma üç səhmdarı var: Nigar Mehdiyeva – 76,7%, Rza Sadıq – 17,7%, Tükəzban Mahmudova – 5,6%. Açıq mənbələrin məlumatına görə, Nigar Mehtiyeva və Rza Sadıq bacı-qardaşdır. Onlar birlikdə bankın 94%-nə nəzarət edirlər. R.Sadıq həmçinin bankın Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsini tutur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Nigar Mehdiyeva 1995-ci ildən 2019-cu ilin oktyabrına qədər Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsini tutan Ramiz Mehdiyevin gəlinidir. Bu vəzifədə keçirdiyi demək olar ki, 25 il ərzində onu tez-tez Azərbaycanda ikinci ən nüfuzlu adam adlandırırdılar.
Bankın maliyyə sağlamlığı ilə Mehdiyevin siyasi karyerası arasındakı əlaqə “ideala” yaxındır ki, bu da sadə təsadüfdən kənara çıxan səbəb-nəticə əlaqəsinə işarə edir:
Ekspansiya dövrü (2019 qədər): Mehdiyev vəzifədə olarkən bank aqressiv aktiv inkişaf dövrü yaşadı. Ümumi aktivlər cüzi göstəricilərdən 380 milyon manatdan yuxarı pik dəyərlərə qədər artdı. Bank prestijli yerlərdə filial şəbəkəsini genişləndirərək sabit mənfəət əldə edirdi.
Dönüş nöqtəsi (2019-cu ilin oktyabrı): Mehdiyevin vəzifədən uzaqlaşdırılması bank məlumatlarında dönüşün dəqiq anını qeyd etdi.
2020: Siyasi dəyişikliklərdən dərhal sonra bank sabitlikdən 9,1 milyon manat məbləğində miqyaslı xalis ziyana keçdi.
2021–2023: Bank sektorunun digər oyunçuları pandemiyadan sonra bərpa olunarkən, BTB pul itirməyə davam etdi. Zərər 2022-ci ildə 4,97 milyon manat və 2023-cü ildə 2,78 milyon manat təşkil etdi.
“Kənarlaşdırılan” fazası (2024 – indiki dövrə qədər): 2025-ci ilin ilkin prudensial hesabatlarına görə, bank məcburi daralma rejiminə girdi. Flaqman şöbələr bağlandı, işçi sayı 390-dan 266 nəfərə azaldıldı, ümumi aktivlər 356,8 milyon manata düşdü. Baxmayaraq ki, zərərlər 2025-ci ildə ~400 min manata qədər azaldı, bu “sabitləşmə”, görünüşə görə, biznes artımı ilə deyil, aqressiv xərc azaltması ilə bağlıdır.
Bank lövhəsi altında daşınmaz əmlak hedj fondu
Bank BTB-nin balansının ən heyrətamiz struktur xüsusiyyəti – daşınmaz əmlak sektorunda ekstremal konsentrasiyadır. Sağlam kommersiya bankı riskləri sektorlar üzrə – ticarət, sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmətlər və s.– diversifikasiya edir.
Bank BTB bunu etmədi.
2025-ci ilin IV rübü üçün prudensial hesabata görə, bankın kredit portfeli aşağıdakı kimi strukturlaşdırılıb:
• Daşınmaz əmlak kreditləri və ipoteka 172 milyon manat və ya bütün kreditləşdirmənin 69,4%-ni təşkil edir.
• Biznes kreditlərinə yalnız 33,7 milyon manat (13,6%) düşür.
• İstehlak kreditləri – 34 milyon manat (13,7%).
Beləliklə, bank tərəfindən verilən hər on manatın demək olar ki, yeddisi daşınmaz əmlaka bağlıdır.
Belə konsentrasiya açıq sual doğurur: bank öz səhmdarları ilə əlaqəli layihələri maliyyələşdirirmi?
Məlumdur ki, Mehdiyevlər ailəsinin tikinti biznesində maraqları var. Tənzimləyici hesabata görə formal cavab – xeyr: “əlaqəli tərəflərin kreditləşdirilməsi” əmsalı təxminən 2% təşkil edir ki, bu da Mərkəzi Bankın limitlərindən xeyli aşağıdır.
Lakin struktur daha incə mexanizmə işarə edir. Tikinti şirkətlərinin birbaşa kreditləşdirilməsi əvəzinə (bu, əlaqəli tərəflərə limitləri aktivləşdirərdi) bank, çox güman daşınmaz əmlak alıcılarını kreditləşdirir.
Bu mexanizm bəzən “vendor maliyyələşdirilməsi” adlanır: tikinti şirkəti mənzillər tikir; əlaqəli bank alıcılara ipoteka verir; pul axını satış anında tikinti şirkətinə qayıdır, bank isə illərlə davam edən kredit riskini öz üzərinə götürür.
Tikinti şirkəti likvidlik əldə edir. Bank isə uzunmüddətli likvid olmayan aktivlərlə dolu balans əldə edir.
Bu şərhi məlumatlardakı ikinci anomaliya dəstəkləyir. Girov təminatının bölgüsü haqqında hesabatlara görə, bankın biznes kreditlərinin demək olar ki, 100%-i daşınmaz əmlakla təmin olunub. Bu, pul axınları, debitor borcları və ya əmtəə ehtiyatları altında kreditlərin verildiyi normal kommersiya kreditləşdirməsi deyil. Bu, aktivlərlə təmin edilmiş kreditləşdirmə – mahiyyətcə daşınmaz əmlak üçün bir lombarddır. Belə praktika bankın risklərini daha da bir dəyişənə – Bakıda daşınmaz əmlak qiymətlərinə konsentrasiya edir.
Əmlak bazarında 10–15%-lik qiymətlərin düşməsi girov buferini demək olar ki sıfırlayacaq.
“Zombi” əlamətləri
Rəqəmlərinin arxasında ətraflı rüblük məlumatlar kritik likvidlik boşluğu olan struktur zərərli bankı üzə çıxarır.
Likvidlik tələsi: Bankın aktivlərin və passivlərin müddətləri haqqında hesabatları təhlükəli boşluq aşkarlayır. Aktiv tərəfində BTB beş ildən artıq ödəmə müddəti olan kreditlərdə təxminən 216 milyon manat saxlayır (əsasən ipoteka).
Passiv tərəfində bu aktivlər on iki aydan az ödəmə müddəti olan müştəri depozitləri ilə maliyyələşdirilir. 2022-ci ilin IV rübündə bir ilə qədər müddətlər üzrə kumulyativ likvidlik boşluğu mənfi 123 milyon manat təşkil edirdi.
Bank, peşəkar jargonla desək, ekstremal “müddət transformasiyasını” həyata keçirir. O, daim uzunmüddətli kreditlərin maliyyələşdirilməsi üçün qısamüddətli depozitlərin uzadılmasından asılıdır. Nəzəri olaraq o, likvid deyil. Praktikada – əmanətçilər hələ etibarlarını itirmədikləri və tənzimləyici məcburi tədbirlər başlatmadığı üçün yaşayır.
“Ümidsiz”lər səbəti: Aktivlərin keyfiyyəti 2024-cü ilin “sabitləşdirilmiş” zərərindən güman edilə biləcəyindən daha pisdir. 2025-ci ilin IV rübü hesabatına görə, bank 18,55 milyon manat işləməyən kredit daşıyır. Onların 10,69 milyon manatı – 57,6%-i – “ümidsiz” kimi təsnif edilib. Bunlar restrukturizasiya gözləyən problemli kreditlər deyil. Onlar ölüdür: faiz gəliri gətirmir, 100 faiz ehtiyat tələb edir və balansda zombi kimi asılıb qalır. Bir çoxu, ehtimal ki, siyasi iqlimin dəyişməsindən sonra borclarına xidmət etməyi dayandıran müəssisələrin kreditləşdirilməsinin irsini təmsil edir.
Maliyyələşdirmə dəyərinin təzyiqi: Bəs bank niyə böhrandan çıxış yolunu tapa bilmir? Cavabı mənfəət və zərər hesabatı verir. Bank BTB ümumi faiz gəlirinin təxminən 58–60%-ni yalnız depozitlər üzrə faiz xərclərini ödəməyə yönəldir. Qeyri-müəyyən reputasiyası olan kiçik, siyasi cəhətdən toksik quruma vəsait cəlb etmək üçün əmanətçilərə risk premiyası təklif etmək tələb olunur.
Bu, xalis faiz marjasını öldürür, əməliyyat xərcləri və problemli kreditlərin silinməsi üçün demək olar ki, vəsait qoymur. Bank tələdədir: o, mənfəətlə böyüyə bilmir və xərc bazasından qaçmaq üçün kifayət qədər tez darala bilmir.
50 milyon xəttində balanslaşma cəhdləri
Bank BTB üçün ən kəskin təhdid – tənzimləyicidir. Azərbaycan Mərkəzi Bankı ümumi kapital üçün sərt minimum müəyyən edib: 50 milyon manat. Bu həddin altına düşmə lisenziyanı risk altına qoyur.
2025-ci ilin IV rübünə olan vəziyyətə görə Bank BTB 53,27 milyon manat ümumi tənzimləyici kapital haqqında hesabat verib – bufer minimumun cəmi 3,27 milyon manat və ya təxminən 6% üstündədir. Bu, ülgüc kimi nazik marjadır. Bir böyük korporativ defolt və ya balansdakı daşınmaz əmlakının yenidən qiymətləndirilməsini tələb edən tənzimləyici yoxlama buferi bir gecədə sıfırlaya bilər.
Bu, son hesabatlarda görünən kapitalın saxlanması tədbirlərini izah edir.
2024-cü ildə səhmdarlar 5 milyon manat subordinasiyalı borcu adi səhmlərə çevirdilər. Bu, inkişaf üçün investisiya deyildi – bu, lisenziyanı itirməmək üçün xilasetmə vurğusu idi. Daha əvvəl, 2017-ci ildə oxşar funksiyanı 14,5 milyon manatlıq səhm emissiyası yerinə yetirdi. Məsələ aydındır: bank sahiblərdən vaxtaşırı dəstək hesabına yaşayır. Faktiki olaraq onlar qurumu yaşatmaq üçün abunə haqqı ödəyirlər.
Cədvəlin dibində
Maliyyə hesabatı bankın daxili vəziyyətini təsvir edirsə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən dərc edilən müştəri şikayətləri indeksi kənar baxış təqdim edir. İndeks tənzimləyiciyə daxil olan şikayətləri hər bankın aktiv müştərilərdəki payına nisbətən ölçür.
2025-ci ilin iyulundan dekabra qədər Bank BTB avqust istisna olmaqla hər ay birinci – yəni ən pis – yeri tutub. Dekabr ayında onun şikayət indeksi – 6,0 ən yaxşı oyunçudan (PASHA Bank – 0,09) demək olar ki, 70 dəfə yüksək idi. Mərkəzi Bank reytinqləri rənglə işarələyir: yaşıl – aşağı şikayət səviyyəsi, sarı – orta, qırmızı – yüksək.
Bank BTB qırmızı zonanın dibinədir.
Xəttin sonu
Bu il Bank BTB sabitləşib. Lakin palliativ yardımda xəstənin sabit olduğu mənada.
Zərərlər azalıb – 2020-ci ildə 9,1 milyon manatdan 2024-cü ildə 0,2 milyon manata, – lakin yalnız bank bütün mümkün xərcləri «sümüyünə qədər» azaltdığı üçün. Şöbələr bağlandı, personal işdən çıxarıldı, kreditləşdirmə dayandırıldı. Qanaxma demək olar ki, digər hər şeyin dayandırılması bahasına dayandırıldı.
Səhmdarlar tərəfindən təsdiqlənmiş "2025–2027-ci illər üçün Strateji Plan", yəqin ki, ekspansiya üçün deyil, çıxışa hazırlıqdır.
Bankın həyat qabiliyyətli təbii artım yolu yoxdur. Mərkəzi Bankın yeni tənzimləmələri yüksək gəlirli istehlak kreditləşdirməsini məhdudlaşdırır; BTB artıq limitə yaxındır. O, böyük qurumlarla biznes kreditləşdirilməsi dərəcələri üzrə rəqabət edə bilmir. İpoteka bazarı dolub və rəqabət üçün ucuz maliyyələşdirmə imkanları yoxdur. Enerji sektorunun dili ilə desək, bu “stranded asset” – “ilişib qalmış aktiv”dir.
İki ssenarini daha çox ehtimal etmək olar.
Birincisində – daha böyük bank lisenziya və baş ofis üçün BTB-ni əldə edir, miras qalmış kredit portfelini ləğv edir və ya silir.
İkincisində – uzunmüddətli ipotekaların tədricən ödəndikcə bank tədricən daralmanı davam etdirir və kredit portfeli sabit xərcləri ödəmək üçün kifayət olmayanda lisenziyanı təhvil verir.
Hər iki halda, bir vaxtlar filial şəbəkəsini Bakının prestijli rayonlarına yaymış qurum, çətin ki, onilliyin sonuna hazırkı formada çatsın. Bank BTB-nin müştəri bazası, kapital buferi və seçim variantları birlikdə daralmaqdadır.
Bu bankın korporativ tarixinin “abidəsi” onun əsas valyutasının maliyyə səriştəliliyinin deyil, təsisçilərinin siyasi çəkisinin olduğu təsdiq edir.
İndi bu valyuta devalvasiya olunub, bank əvvəlki kimi cəlbedici görünmür, rəqəmlər isə bu hekayəni danışır.
Müəllif: First News Intelligence Unit
Təhlil MHBS üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatlarına (2015–2024), prudensial hesabatlara və Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksi məlumatlarına, eləcə də bankın rəsmi korporativ açıqlamalarına əsaslanır.
