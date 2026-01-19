Bakı-Sumqayıt qatarı sabah qeyri-iş gününün cədvəlinə uyğun hərəkət edəcək
Yanvarın 20-də Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə qatarlar (Bakı-Sumqayıt-Bakı) qeyri-iş gününün cədvəlinə uyğun hərəkət edəcək.
1news.az bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, qatarlardan birinin planlı təmirə cəlb edilməsi ilə əlaqədar 21 yanvar tarixindən Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənəcək.
Yeni qrafikə əsasən:
-Sumqayıtdan 07:30 və 08:00-da çıxan ekspres qatarlar Bakıxanovda da dayanacaq;
-Bakıdan 18:05-də çıxan Pirşağı-Sumqayıt ekspresi isə Sabunçuda da dayanacaq.
Şənbə və bazar günləri cədvəl dəyişməz qalacaq.
