 Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb

09:04 - Bu gün
Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Xocavənd rayonun Qırmızı bazar qəsəbəsinə və Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Belə ki, bu mərhələdə Xocavəndin Qırmızı bazar qəsəbəsinə 20 ailə - 81 nəfər, Xocalının Xanabad kəndinə isə 21 ailə - 103 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Paylaş:
345

Aktual

Cəmiyyət

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Ermənistan

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Rəsmi

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Cəmiyyət

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

Azərbaycan-Kosta Rika münasibətlərinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib

Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Paytaxtda 21 yaşlı qadın itkin düşüb

Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin olunması üçün Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslərin CƏDVƏLİ

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Son xəbərlər

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Bu gün, 19:12

İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

Bu gün, 17:49

Antonio Koşta: Bakı-Naxçıvan dəmir yolu layihəsi Avropa və Asiya arasında dayanıqlı marşrut yaradacaq

Bu gün, 17:45

Azərbaycan-Kosta Rika münasibətlərinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib

Bu gün, 17:39

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

Bu gün, 17:37

Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

Bu gün, 17:35

Antonio Koşta: Azərbaycanın Aİ vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində əvəzsiz yardımını yüksək qiymətləndiririk

Bu gün, 17:32

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Bu gün, 17:23

Dövlət başçısı: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq

Bu gün, 17:18

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Bu gün, 17:13

Azər Qasımlı 12 il azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 17:12

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 17:08

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Bu gün, 17:07

Baş nazir hərbi qulluqçuların maaşları ilə bağlı qərar imzaladı

Bu gün, 16:55

İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

Bu gün, 16:42

Dubayda xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşının müalicəsi yekunlaşıb, ölkəyə gələcək

Bu gün, 16:28

Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

Bu gün, 16:13

Mikayıl Cabbarov Çinin “iSoftStone” şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

Bu gün, 16:02

Naxçıvanda dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:41

İndiyədək İrandan Azərbaycana təxliyə olunanların sayı açıqlandı

Bu gün, 15:38
Bütün xəbərlər