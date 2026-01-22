 Göyçayda narkotik satışı ilə məşğul olan silahlı şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Göyçayda narkotik satışı ilə məşğul olan silahlı şəxs saxlanılıb

16:19 - Bu gün
Göyçayda narkotik satışı ilə məşğul olan silahlı şəxs saxlanılıb

Göyçay Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

BildiriliR kİ, tədbir zamanı rayon sakini, 38 yaşlı İlkin Vəzirov saxlanılıb. Ondan 2 kiloqram marixuana, 2 kiloqram 435 qram tiryək, 1 kiloqramdan artıq həşiş, 400 qrama yaxın heroin və metamfetamin, 80 ədəd psixotrop tərkibli həb, eləcə də qanunsuz olaraq üzərində daşıdığı odlu silah tapança aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin narkotik vasitələri satış məqsədilə əldə etdiyi müəyyən olunub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
140

Aktual

Rəsmi

Davosda Prezident İlham Əliyev və Prezident Donald Tramp arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Rəsmi

İlham Əliyev Davosda “Sülh Şurasının Nizamnaməsi” sənədinin imzalanma mərasimində iştirak edib - FOTO

Dünya

Tramp: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər

Cəmiyyət

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bitkiçilik məhsullarının ixracında pestisid qalıqları ilə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Həzi Aslanovun 116 illiyinə həsr olunan anım tədbiri keçirilib

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaq

Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Qalmaqallı serialın yayımı dayandırıldı

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 17:50

Bitkiçilik məhsullarının ixracında pestisid qalıqları ilə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq

Bu gün, 17:48

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Bu gün, 17:16

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 16:56

Həzi Aslanovun 116 illiyinə həsr olunan anım tədbiri keçirilib

Bu gün, 16:54

Davosda Prezident İlham Əliyev və Prezident Donald Tramp arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:34

Bakı və Sumqayıtda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:29

Ölkə üzrə ilk dəfə Bakı şəhəri 11 nömrəli xüsusi ümumtəhsil məktəbində peşə təmayüllü sinif təşkil edilib

Bu gün, 16:25

Göyçayda narkotik satışı ilə məşğul olan silahlı şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:19

Sahil Babayev sabiq bankiri direktor təyin etdi

Bu gün, 16:02

Azərbaycan-Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı müzakirə olunub

Bu gün, 15:53

Qaradağda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Sabah bu rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 15:24

27 milyon manatlıq əmlak üzərinə həbs qoyulub

Bu gün, 15:19

Ötən il korrupsiya ilə bağlı cinayət işlərinin sayı açıqlandı

Bu gün, 15:08

İlham Əliyev Davosda “Sülh Şurasının Nizamnaməsi” sənədinin imzalanma mərasimində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 14:58

Hikmət Rəhimov: “Səkkiz” geri qayıtdı və yayımı bərpa olundu

Bu gün, 14:53

Lökbatanda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 14:46

Tramp: Azərbaycan və Ermənistan liderləri mənim dostlarıma çevriliblər

Bu gün, 14:43

Kimlər 46 gün əmək məzuniyyətinə çıxa bilər? - Xidmət rəhbərindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər