 Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər

Qafar Ağayev17:46 - Bu gün
Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər

Azərbaycanla Avropa İttifaqı (Aİ) arasında Zəngəzur dəhlizinin Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkələrinə (TEN-T) əlavə olunması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

"Avropa Komissiyasının Qonşuluq və Genişlənmə danışıqları üzrə baş direktoru Gert Can Kupman ilə görüş keçirdik. Görüşdə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və bu istiqamətdə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanmasına başlanılması ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Süni intellekt və kibertəhlükəsizlik sahəsində kadr potensialının gücləndirilməsi, Aİ şirkətlərinin ölkəmizdə fəaliyyəti barədə danışdıq. Eyni zamanda Azərbaycanın Aİ-nin "Horizon Europe" proqramı çərçivəsində layihələrdə iştirakı imkanlarını nəzərdən keçirdik", - deyə nazir qeyd edib.

R.Nəbiyev, tərəflərin həmçinin Orta Dəhlizin potensialının artırılması və rəqəmsallaşdırılması, eləcə də aviasiya, dəniz nəqliyyatı, süni intellekt və kibertəhlükəsizlik sahələrində Aİ ilə əməkdaşlıq imkanları barədə fikir mübadiləsi apardığını diqqətə çatdırıb.

Paylaş:
94

Aktual

Siyasət

Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər

Cəmiyyət

Nasaz qatar xəttən çıxarılıb, interval qısa müddətdə bərpa olunacaq - YENİLƏNİB

Rəsmi

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər

İsveç və Azərbaycan Bakıda ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirib

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Sahibə Qafarova Omanda səfərdədir

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Azərbaycan və İsrail XİN rəhbərləri görüşüb - YENİLƏNİB

Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Qarabağda yaşayan 10 erməni və 1 rus Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təhvil verildi

Son xəbərlər

Mastercard rəhbəri BakıdaTaleh Kəzımovla və Bakıda maliyyə bazarı iştirakçıları ilə bir araya gəlib

Bu gün, 18:01

Ötən il işlə təmin edilən əlilliyi olan şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:56

Nasaz qatar xəttən çıxarılıb, interval qısa müddətdə bərpa olunacaq - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:49

Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər

Bu gün, 17:46

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Bu gün, 17:17

BTQ üzrə müqavilələr imzalanıb

Bu gün, 16:59

Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə ixtisasartırma kursunu uğurla başa vurublar

Bu gün, 16:46

AQTA-nın adından istifadə edən dezinfeksiya şirkətlərinə xəbərdarlıq olunub

Bu gün, 16:28

Tbilisidə BTQ dəmir yolunun təhvil-təslim üzrə yekun aktının imzalanması müzakirə olunub

Bu gün, 16:23

Bakıdan Sumqayıta gedən taksilər niyə geri sifariş götürə bilmir? – İzahı ekspertlərin öhdəsinə buraxılan qaydalar

Bu gün, 16:19

ABŞ səfirliyindən “Qarabağ”a TƏBRİK: Bu, Azərbaycan futbolu tarixində ilk belə nailiyyətdir!

Bu gün, 15:52

Tbilisi prospektində sıxlığın aradan qaldırılması üçün daha bir layihə - VİDEO

Bu gün, 15:20

Ruslan Eyyubov ev dustaqlığına buraxılmadı

Bu gün, 15:09

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm dünyaya gəlib

Bu gün, 14:47

Rusiya və Ukrayna arasında meyitlərin mübadiləsi aparılıb

Bu gün, 14:32

Nigar Alimova: Bələdiyyələrin torpaq sənədləşməsi üzrə müəyyən səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 14:05

Şəmkirdə diş həkimi 13 yaşlı qızla nişanlanıb

Bu gün, 13:36

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:23

Bakı–Şamaxı yolunda yarış təşkil edən sürücülər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:47

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Bu gün, 12:29
Bütün xəbərlər