 Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Mədəniyyət

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Qafar Ağayev12:29 - Bu gün
Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Yanvarın 26-da Bəhreyn Krallığında, ərəb və İslam incəsənəti ilə yanaşı, dünya miqyaslı müasir sənət nümunələrinin də nümayiş olunacağı yeni mədəni məkan “RAK Art Collection” - nun rəsmi açılışı baş tutub.

“Azərxalça”dan 1news.az-a verilən məlumata görə, gələcəkdə müasir incəsənət muzeyi kimi fəaliyyət göstərəcək bu məkan Şeyx Rəşid bin Xəlifə Al Xəlifənin təşəbbüsü ilə yaradılıb.

Açılış mərasimində “Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri, Əməkdar incəsənət xadimi Emin Məmmədov da iştirak edib. Tədbir çərçivəsində Emin Məmmədov Bəhreyn Krallığının vəliəhdi və Baş naziri Salman bin Hamad Al Khalifa ilə görüşərək Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin tarixi, istehsal prosesi və müasir dövrdə inkişaf istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verib. Əlahəzrətləri Azərbaycan xalçaçılıq sənətinə olan marağını xüsusi vurğulayıb.

Sevindirici haldır ki, muzeyin daimi kolleksiyasına rəssam Aydan Salahova ilə “Azərxalça” ASC-nin birgə əməkdaşlığı nəticəsində ərsəyə gəlmiş “Qadın” xalça triptixi də daxil edilib. Bu sənət əsəri klassik Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin müasir bədii yanaşma ilə sintezini əks etdirir. Açılış zamanı Emin Məmmədov “Qadın” xalçası ilə yanaşı, Şeyx Rəşid bin Xəlifəyə onun əsəri əsasında Azərbaycanda toxunmuş xüsusi xalça nümunəsini də təqdim edib.

Mərasimdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış incəsənət xadimləri, kolleksiyaçılar və kuratorlar iştirak ediblər. Qonaqlar arasında Jeff Koons, Joachim Pissarro, Simon de Pury və digər nüfuzlu sənət nümayəndələri yer alıb.

Yeni açılan “RAK Art Collection” Bəhreynin incəsənət və mədəniyyət səhnəsini daha da zənginləşdirərək, regional və beynəlxalq müasir sənət üçün mühüm dialoq platformasına çevrilməyi hədəfləyir. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin bu cür nüfuzlu beynəlxalq məkanda daimi kolleksiyada təmsil olunması milli mədəni irsimizin dünya miqyasında tanıdılması baxımından mühüm nailiyyətdir.

Paylaş:
96

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

1news TV

Atalıq məzuniyyəti: Azərbaycanlı atalar bu imkandan istifadə edəcəklərmi? – Paytaxt sakinləri ilə VİDEOSORĞU

İqtisadiyyat

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

İqtisadiyyat

“Mazda” böhran içində: Yapon nəhəngi necə autsayderə çevrildi?

Mədəniyyət

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Nazirlik dövlət teatrlarındakı islahatlarla bağlı açıqlama yaydı

Firidun bəy Köçərlinin doğum günüdür

Hikmət Rəhimov: “Səkkiz” geri qayıtdı və yayımı bərpa olundu

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Rəhimov: “Səkkiz” geri qayıtdı və yayımı bərpa olundu

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Nazirlik dövlət teatrlarındakı islahatlarla bağlı açıqlama yaydı

Firidun bəy Köçərlinin doğum günüdür

Son xəbərlər

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm dünyaya gəlib

Bu gün, 14:47

Rusiya və Ukrayna arasında meyitlərin mübadiləsi aparılıb

Bu gün, 14:32

Nigar Alimova: Bələdiyyələrin torpaq sənədləşməsi üzrə müəyyən səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 14:05

Şəmkirdə diş həkimi 13 yaşlı qızla nişanlanıb

Bu gün, 13:36

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:23

Bakı–Şamaxı yolunda yarış təşkil edən sürücülər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:47

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Bu gün, 12:29

Sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir - Proqnoz

Bu gün, 12:25

Yasamalda qapısı açıq olan evdən 40 min manata yaxın oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın tutulub

Bu gün, 12:08

Sənədi olmayan tikililərə sənədlərin verilməsinə baxıla bilər

Bu gün, 11:56

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 11:51

Atalıq məzuniyyəti: Azərbaycanlı atalar bu imkandan istifadə edəcəklərmi? – Paytaxt sakinləri ilə VİDEOSORĞU

Bu gün, 11:42

Özbaşına tikililərin sənədləşdirilməsi üzrə göstəricilər açıqlanıb

Bu gün, 11:29

Fəlsəfə doktoru imtahanı üzrə 200 ərizə təsdiqlənib, qeydiyyat bu gün başa çatır

Bu gün, 11:18

Qurban Qurbanov: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offuna vəsiqə qazanması böyük nailiyyətdir"

Bu gün, 11:06

“Zəngəzur” elektrik ötürmə xəttinin çəkilməsinə başlanıldı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:40

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

Bu gün, 10:30

Bakıda kirayə qalan iki nəfər dəm qazından zəhərlənib, biri ölüb

Bu gün, 10:23

Azərbaycan qanunvericiliyinə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlər əlavə edilir

Bu gün, 10:15

Sabunçuda İstixanadan 50 min manatlıq oğurluq edib evakuatorla apardılar - VİDEO

Bu gün, 10:01
Bütün xəbərlər