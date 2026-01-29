Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO
Yanvarın 26-da Bəhreyn Krallığında, ərəb və İslam incəsənəti ilə yanaşı, dünya miqyaslı müasir sənət nümunələrinin də nümayiş olunacağı yeni mədəni məkan “RAK Art Collection” - nun rəsmi açılışı baş tutub.
“Azərxalça”dan 1news.az-a verilən məlumata görə, gələcəkdə müasir incəsənət muzeyi kimi fəaliyyət göstərəcək bu məkan Şeyx Rəşid bin Xəlifə Al Xəlifənin təşəbbüsü ilə yaradılıb.
Açılış mərasimində “Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri, Əməkdar incəsənət xadimi Emin Məmmədov da iştirak edib. Tədbir çərçivəsində Emin Məmmədov Bəhreyn Krallığının vəliəhdi və Baş naziri Salman bin Hamad Al Khalifa ilə görüşərək Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin tarixi, istehsal prosesi və müasir dövrdə inkişaf istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verib. Əlahəzrətləri Azərbaycan xalçaçılıq sənətinə olan marağını xüsusi vurğulayıb.
Sevindirici haldır ki, muzeyin daimi kolleksiyasına rəssam Aydan Salahova ilə “Azərxalça” ASC-nin birgə əməkdaşlığı nəticəsində ərsəyə gəlmiş “Qadın” xalça triptixi də daxil edilib. Bu sənət əsəri klassik Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin müasir bədii yanaşma ilə sintezini əks etdirir. Açılış zamanı Emin Məmmədov “Qadın” xalçası ilə yanaşı, Şeyx Rəşid bin Xəlifəyə onun əsəri əsasında Azərbaycanda toxunmuş xüsusi xalça nümunəsini də təqdim edib.
Mərasimdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış incəsənət xadimləri, kolleksiyaçılar və kuratorlar iştirak ediblər. Qonaqlar arasında Jeff Koons, Joachim Pissarro, Simon de Pury və digər nüfuzlu sənət nümayəndələri yer alıb.
Yeni açılan “RAK Art Collection” Bəhreynin incəsənət və mədəniyyət səhnəsini daha da zənginləşdirərək, regional və beynəlxalq müasir sənət üçün mühüm dialoq platformasına çevrilməyi hədəfləyir. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin bu cür nüfuzlu beynəlxalq məkanda daimi kolleksiyada təmsil olunması milli mədəni irsimizin dünya miqyasında tanıdılması baxımından mühüm nailiyyətdir.