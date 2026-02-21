 Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb

15:38 - Bu gün
Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb

Binəqədi rayonunda çalışdığı avtoyuma məntəqəsində "Hyundai" markalı avtomobili qaçırmaqda şüphəli bilinən şəxs saxlanılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 40 yaşlı B.İsmayılov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, avtoyuma məntəqəsində çalışan həmin şəxs yumaq üçün ona həvalə olunan nəqliyyat vasitəsini "sürərək qurutmaq" bəhanəsi ilə qaçırıb. Nəqliyyat vasitəsi polis əməkdaşları tərəfindən sahibinə geri qaytarılıb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

Paylaş:
58

Aktual

Rəsmi

Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Rəsmi

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Rəsmi

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Cəmiyyət

Zakir Həsənov hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyətini yoxlayıb - FOTO

Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb

Xəzər rayonunda 11 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlanıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Ali təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu başlanılacaq

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Zakir Həsənov hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyətini yoxlayıb - FOTO

Bu gün, 16:07

Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:38

Xəzər rayonunda 11 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:26

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 15:12

Ötən gün Azərbaycanda ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:48

Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olan FHN əməkdaşı dəfn olunub - FOTO

Bu gün, 14:21

Cəbrayılda açıq ərazidə yanğın baş verib

Bu gün, 13:51

Səbail rayonunda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 13:23

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Xalq artisti Muxtar Maniyevin oğluna vəzifə verilib

Bu gün, 12:35

Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Bu gün, 12:12

Ötən gün ölkəmizdə aşkarlanan silahların sayı açıqlanıb

Bu gün, 11:50

Sumqayıt-Laçın avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

Bu gün, 11:28

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Bu gün, 11:09

Bu gün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür

Bu gün, 10:55

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:43

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Bu gün, 10:25

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

20 / 02 / 2026, 17:47

Antiinhisar Dövlət Agentliyinin üç qurumu birləşdirilir

20 / 02 / 2026, 17:40

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

20 / 02 / 2026, 17:18
Bütün xəbərlər