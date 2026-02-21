 ⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

18:02 - Bu gün
⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 126, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 100 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, fevralın 20-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 10 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Dələduzluğa görə isə axtarışda olan 15 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Rəsmi

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Rəsmi

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Cəmiyyət

⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

Gəncədə iki minik avtomobili toqquşub

Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən xəsarət alan FHN əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb

Zabratda mağaza və evlərdən silsilə oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Xocalıda minaya düşən ANAMA əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Cəlilabadda 52 yaşlı kişi qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

⁠Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 18:02

Gəncədə iki minik avtomobili toqquşub

Bu gün, 17:42

Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən xəsarət alan FHN əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 17:11

Zabratda mağaza və evlərdən silsilə oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:43

Zakir Həsənov hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyətini yoxlayıb - FOTO

Bu gün, 16:07

Avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:38

Xəzər rayonunda 11 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:26

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 15:12

Ötən gün Azərbaycanda ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 63 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:48

Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olan FHN əməkdaşı dəfn olunub - FOTO

Bu gün, 14:21

Cəbrayılda açıq ərazidə yanğın baş verib

Bu gün, 13:51

Səbail rayonunda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 13:23

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Xalq artisti Muxtar Maniyevin oğluna vəzifə verilib

Bu gün, 12:35

Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Bu gün, 12:12

Ötən gün ölkəmizdə aşkarlanan silahların sayı açıqlanıb

Bu gün, 11:50

Sumqayıt-Laçın avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

Bu gün, 11:28

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Bu gün, 11:09

Bu gün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür

Bu gün, 10:55

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər