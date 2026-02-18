 Anar Ələkbərov 95 yaşlı Nəriman Həsənzadəni ziyarət etdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Anar Ələkbərov 95 yaşlı Nəriman Həsənzadəni ziyarət etdi - FOTO

Qafar Ağayev14:07 - Bu gün
Anar Ələkbərov 95 yaşlı Nəriman Həsənzadəni ziyarət etdi - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin 95 yaşı münasibətilə onu evində ziyarət edib.

1news.az xəbər verir ki, A.Ələkbərov görüşdən fotoları instaqram hesabında paylaşıb.

“Dəyərli Xalq şairimiz Nəriman Həsənzadəni 95 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Böyük söz ustasına möhkəm cansağlığı, ruh yüksəkliyi və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Qəlbinizin nuru daim sözünüzə işıq saçsın. Doğum gününüz mübarək!”, - A.Ələkbərov paylaşımda qeyd edib.

