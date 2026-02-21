Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən xəsarət alan FHN əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb
Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən hərəkətdə olan avtomobilin vurması nəticəsində xəsarət alan Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşı Elşən Tağıyev müalicə üçün evə buraxılıb.
1news.az-ın Trend-ə istinadən xəbərinə görə, bu barədə Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, 21.02.2026-cı il tarixdə 07:10 radələrində Ələt-Astara magistralında baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə 1 nəfər (kişi) Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
1989-cu il təvəllüdlü şəxsə sağ yuxarı və aşağı ətrafların səthi travması diaqnozu təyin olunub və zəruri tibbi yardım göstərilib.
Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxs ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
Qeyd edək ki, hadisə zamanı digər FHN əməkdaşı Hakim Piriyev hadisə yerində ölüb.