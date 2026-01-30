 Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev15:13 - Bu gün
Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Həyata keçirilən operativ tədbirlər nəticəsində uşağın valideynləri müəyyən edilərək onlarla əlaqə saxlanılmışdır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Atası ekoloji nəzarət postuna dəvət olunub.

***

14:45

YPX əməkdaşları kənar dairəvi yolda, hərəkətin intensiv olduğu istiqamətdə yolu təhlükəli yerdən keçən Fərid adlı azyaşlı uşaq aşkarlayıblar.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, uşağı tanıyan şəxslərdən xahiş olunur ki, onun ailə üzvlərinin tapılmasına köməklik göstərsinlər.

Uşaq bildirib ki, adı Səiddir, 8 yaşı var. Atasının Təbriz, anasının adı isə Gülüdür. O, 21 nömrəli məktəbdə 2a sinfində oxuyur.

Hazırda uşaq ekoloji nəzarət postundadır, onunla polis əməkdaşları məşğul olur.

