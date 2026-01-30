 Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Qafar Ağayev15:08 - Bu gün
Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Yanvarın 30-da Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə növbəti qayıdış gerçəkləşib.

Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 25, Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə 52, Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə 24, Təzəbinə kəndinə isə 41 nəfər köçürülüb.

Sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edən Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Böyük Qayıdış proqramının məqsəd və vəzifələri barədə məlumat verib.

Bildirib ki, dövlət başçısının tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq azad edilmiş ərazilərdə müasir infrastruktur qurulur, yaşayış evləri, sosial obyektlər inşa edilir və sakinlərin rahat, təhlükəsiz şəkildə məskunlaşması üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Torpağına qayıdan insanların məşğulluq məsələsi də daim diqqətdə saxlanılır.

Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində köç prosesi mərhələli şəkildə davam edir.

Paylaş:
69

Aktual

Cəmiyyət

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Siyasət

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

“Azərlotereya” 2025-ci ildə 267 böyük uduş təqdim edib

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılıb

Bakıda narkotik vasitədən istifadə edən sürücü həbs edilib

Son xəbərlər

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yollarında tariflərin optimallaşdırılmasını müzakirə edib

Bu gün, 16:13

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

Bu gün, 16:01

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:30

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:13

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Bu gün, 15:08

Poti–Bakı ekspres blok-qatarının yola salınması mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:40

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Bu gün, 14:24

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Bu gün, 14:06

Nizami Cəfərov: Yazıçı öz kitabını küçədə sata bilməz

Bu gün, 13:48

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:36

Rafael Hüseynov: Bugünkü suveren Azərbaycan reallığında mədəni irsə bütöv yanaşmaq mümkündür

Bu gün, 13:28

Əməliyyat keçirildi, 34 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:18

Fərid Cəfərov: “Azərbaycan mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası mədəni inkişafda mühüm mərhələdir

Bu gün, 13:14

Azərbaycan Prezidenti Norveç Krallığının yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:04

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:03

Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə təhlükəsizlik mövzusunda fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 13:00

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:59

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:37

Kərkicahan qəsəbəsinə, Xocalının Xanyurdu və Təzəbinə kəndlərinə köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:34
Bütün xəbərlər