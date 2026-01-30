 “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub | 1news.az | Xəbərlər
Futbol

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

16:01 - Bu gün
“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

Azərbaycan çempionu “Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

1news.az-ın məlumatına görə, İsveçrənin Nyon şəhərində keçirilən püşkatmanın nəticəsinə əsasən, Ağdam təmsilçisi İngiltərənin “Nyukasl” klubu ilə üz-üzə gələcək.

Pley-off mərhələsinin ilk oyunları gələn ilin 17-18 fevral, cavab qarşılaşmaları isə 24-25 fevral tarixlərində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Liqa mərhələsində rəqibindən daha aşağı pillədə qərarlaşan “Qarabağ” ilk matçını doğma meydanda – Bakıda keçirəcək. Cavab görüşü isə səfərdə baş tutacaq.

