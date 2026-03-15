На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“Mən bu müqaviləni imzalamamışam” – sahibkara RabitəBank-dan başqa birinin imzası olan sənəd əsasında hesab təqdim edilib

16:37 - Bu gün
Sahibkar Ziba Hüseynova Facebook-da paylaşım edərək RabitəBank ilə bağlı qeyri-adi bir vəziyyəti təsvir edib: bank ona başqa birinin imzası olan müqavilə əsasında hesab təqdim edib.

Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin yayında bank əməkdaşı onun mağazasına gələrək tərəfdaşlıq təklif edib.

“Hər şey çox sadə izah olunmuşdu: bank kartı ilə ödəniş edən müştəri keşbek alır, mağaza isə marketinq dəstəyi və brendin təşviqini əldə edir. Bank reklam, tərəfdaş loqosunun yerləşdirilməsi və öz resurslarında qeyd olunmasını vəd etmişdi”, – deyə Hüseynova yazır. O, razılıq verərək lazımi sənədləri təqdim edib.

Bank əməkdaşı müqaviləni hazırlayıb kuryerlə göndərəcəyini vəd edib, lakin kuryer gəlməyib. Daha sonra əməkdaş gecikməni xəstəliyi ilə izah edib. Bundan sonra isə sahibkarın sözlərinə görə, bank artıq onunla əlaqə saxlamayıb.

Əməkdaşlığın əsas səbəbi olan marketinq xidmətləri də göstərilməyib: brend tərəfdaşların siyahısında yer almayıb, reklam yayımlanmayıb və heç bir qeyd olunmayıb.

Vəziyyət bir neçə gün əvvəl gözlənilmədən yenidən gündəmə gəlib – mühasib təqdim olunmuş hesab barədə məlumat verib.

“Mən dərhal düşündüm ki, səhv baş verib. Amma ertəsi gün ödəniş üçün sənəd və məbləğin izahı olan məktub gəldi”, – deyə Hüseynova bildirir. O, müqavilənin surətini istədikdə isə gözlənilməz bir hal üzə çıxıb: “Sənəddə mənim rekvizitlərim və şəxsi məlumatlarım göstərilib, amma ad, soyad və imza – başqa şəxsə məxsusdur”.

Sahibkarın sözlərinə görə, bunun necə mümkün olması ilə bağlı sualına bank əməkdaşı onun “sadəcə imzalanma şəraitini xatırlamaya biləcəyini” ehtimal edib.

Hesabda göstərilən məbləğ cəmi 4 manatdır. Lakin Hüseynova vurğulayır ki, məsələ pulda deyil. “Əsas sual budur ki, bankda necə olur ki, başqa birinin imzası və düzgün olmayan məlumatlarla sənədlər meydana çıxır və sahibkarlar necə asanlıqla aldadılmaq cəhdinin qurbanına çevrilə bilirlər”, – deyə o yazır.

1news.az məsələ ilə bağlı RabitəBank-a sorğu göndərib. Bankdan bildirilib ki, hazırda vəziyyət araşdırılır və yaxın zamanda rəsmi şərh təqdim olunacaq. Yenilənmiş məlumat daxil olan kimi bankın mövqeyini dərc edəcəyik.

Paylaş:
269

Aktual

1news TV

Cəmiyyət

Siyasət

Cəmiyyət

İqtisadiyyat

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

Bu gün, 10:30

14 / 03 / 2026, 18:09

14 / 03 / 2026, 17:55

14 / 03 / 2026, 17:18

14 / 03 / 2026, 16:56

14 / 03 / 2026, 16:33

14 / 03 / 2026, 16:17

14 / 03 / 2026, 15:51

14 / 03 / 2026, 15:22

14 / 03 / 2026, 14:56

14 / 03 / 2026, 14:44

14 / 03 / 2026, 14:07

14 / 03 / 2026, 13:43

14 / 03 / 2026, 13:13

14 / 03 / 2026, 13:04

14 / 03 / 2026, 12:54

14 / 03 / 2026, 12:21

14 / 03 / 2026, 12:06

14 / 03 / 2026, 11:42
Bütün xəbərlər