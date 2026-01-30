 AMB yanvarın 30-na olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB yanvarın 30-na olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
AMB yanvarın 30-na olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, yanvarın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0391 manata kimi, avro 2, 0272 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2385 manata kimi bahalaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 2,0272
1 Avstraliya dolları AUD 1,1903
1 Belarus rublu BYN 0,5753
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1184
1 Çexiya kronu CZK 0,0834
1 Çin yuanı CNY 0,2446
1 Danimarka kronu DKK 0,2715
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6322
1 Honq Konq dolları HKD 0,2177
1 Hindistan rupisi INR 0,0185
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,3378
1 İsveç kronu SEK 0,1921
1 İsveçrə frankı CHF 2,2122
1 İsrail şekeli ILS 0,5508
1 Kanada dolları CAD 1,2574
1 Küveyt dinarı KWD 5,5434
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3379
1 Qətər Realı QAR 0,4663
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194
100 Macarıstan forinti HUF 0,5319
1 Moldova leyi MDL 0,1012
1 Norveç kronu NOK 0,1772
100 Özbəkistan somu UZS 0,0139
100 Pakistan rupisi PKR 0,6072
1 Polşa zlotısı PLN 0,4818
1 Rumıniya leyi RON 0,3977
100 Rusiya rublu RUB 2,2385
1 Serbiya dinarı RSD 0,0173
1 Sinqapur dolları SGD 1,3419
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4533
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3501
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0391
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0398
100 Yaponiya yeni JPY 1,1044
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0282
1 Qızıl XAU 8861,42
1 Gümüş XAG 188,794
1 Platin XPT 4280,915
1 Palladium XPD 3274,2
