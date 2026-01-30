AMB yanvarın 30-na olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, yanvarın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0391 manata kimi, avro 2, 0272 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2385 manata kimi bahalaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|2,0272
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1903
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5753
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,1184
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0834
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2446
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2715
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6322
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2177
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0185
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,3378
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1921
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,2122
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5508
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2574
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5434
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3379
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4663
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0194
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5319
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1012
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1772
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0139
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6072
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4818
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3977
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,2385
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0173
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3419
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4533
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3501
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0391
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0398
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,1044
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|1,0282
|1 Qızıl
|XAU
|8861,42
|1 Gümüş
|XAG
|188,794
|1 Platin
|XPT
|4280,915
|1 Palladium
|XPD
|3274,2
