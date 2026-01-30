 Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə səfiri ilə görüş olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Mədəniyyət

Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə səfiri ilə görüş olub

Qafar Ağayev09:49 - Bu gün
Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə səfiri ilə görüş olub

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Adil Kərimli yanvarın 29-da Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki səfiri Birol Akgün ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, səfiri səmimi salamlayan Adil Kərimli bildirib ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq ildən-ilə şaxələnir, yeni məzmun qazanır. Müxtəlif mədəniyyət layihələrində qarşılıqlı iştirak, yaradıcı kollektivlərin mütəmadi səfərləri, müvafiq qurumlar arasında faydalı iş birliyinin qurulması bu sahədə əməkdaşlığın geniş mənzərəsindən xəbər verir.

Səmimi qəbula görə təşəkkür edən səfir Birol Akgün Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi üçün böyük imkanların olduğunu diqqətə çatdırıb.

TÜRKSOY-a üzv ölkələrin birgə istehsalı olan “Molla Nəsrəddin: çətin günlərimin dostu” filminin Türkiyədə çəkilişlərinin başa çatdığı bildirilib.

Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Paylaş:
102

Aktual

Cəmiyyət

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Siyasət

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Mədəniyyət

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə səfiri ilə görüş olub

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Nazirlik dövlət teatrlarındakı islahatlarla bağlı açıqlama yaydı

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Firidun bəy Köçərlinin doğum günüdür

Nazirlik dövlət teatrlarındakı islahatlarla bağlı açıqlama yaydı

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə səfiri ilə görüş olub

Son xəbərlər

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yollarında tariflərin optimallaşdırılmasını müzakirə edib

Bu gün, 16:13

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

Bu gün, 16:01

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:30

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:13

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Bu gün, 15:08

Poti–Bakı ekspres blok-qatarının yola salınması mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:40

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Bu gün, 14:24

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Bu gün, 14:06

Nizami Cəfərov: Yazıçı öz kitabını küçədə sata bilməz

Bu gün, 13:48

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:36

Rafael Hüseynov: Bugünkü suveren Azərbaycan reallığında mədəni irsə bütöv yanaşmaq mümkündür

Bu gün, 13:28

Əməliyyat keçirildi, 34 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:18

Fərid Cəfərov: “Azərbaycan mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası mədəni inkişafda mühüm mərhələdir

Bu gün, 13:14

Azərbaycan Prezidenti Norveç Krallığının yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:04

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:03

Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə təhlükəsizlik mövzusunda fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 13:00

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:59

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:37

Kərkicahan qəsəbəsinə, Xocalının Xanyurdu və Təzəbinə kəndlərinə köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:34
Bütün xəbərlər