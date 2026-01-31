İki ildə Azərbaycanda icra olunan açıq ürək əməliyyatlarının sayı açıqlanıb
"2005-ci ildə Azərbaycanda cəmi bir açıq ürək əməliyyatı keçirilmişdi. İndi bu rəqəm xeyli artıb".
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu "Qafqazda ilk ürək transplantasiyası: Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi nailiyyəti və gələcək perspektivlər" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri Ramil Əliyev deyib.
O bildirib ki, Azərbaycanda icbri tibbi sığortanın tətbiqindən sonra bu rəqəm xeyli artıb: “Son iki ildə ölkədə 11 000 açıq ürəyi əməliyyatı keçirilib”.
