 Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

17:31 - Bu gün
Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Ukraynada səhər saatlarında baş verən sistem qəzasından sonra enerji sistemi tədricən bərpa olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Energetika Nazirliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

Bildirilib ki, elektrik təchizatının yaxın saatlarda tam bərpa olunması gözlənilir. Qeyd olunub ki, müxtəlif bölgələrdə enerji təchizatının bərpa müddəti fərqli ola bilər. Atom elektrik stansiyalarının bloklarının nominal gücə qədər mərhələli şəkildə yüklənməsi isə müəyyən vaxt tələb edir.

Nazirlik həmçinin bəzi bölgələrdə qəza xarakterli elektrik kəsintilərinin tətbiq edildiyini açıqlayıb.

“Güc çatışmazlığı çox yüksək olaraq qalır. Avadanlığın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün fövqəladə kəsintilər zəruridir”, – məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
225

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Cəmiyyət

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Rəsmi

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Rəsmi

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Dünya

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Kiyevdə enerji böhranı: Metro dayandırıldı, şəhər iflic vəziyyətindədir

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

ABŞ İrana hücum edəcək? – Yaxın Şərqə daha bir hərbi gəmi göndərildi

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

ABŞ məhkəməsi 5 yaşlı Liam və atasının deportasiyasını blokladı

Kiyevdə enerji böhranı: Metro dayandırıldı, şəhər iflic vəziyyətindədir

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Son xəbərlər

Azərbaycanda ekstern imtahanları keçirildi

Bu gün, 18:00

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Bu gün, 17:31

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:11

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:32

İranda baş verən hadisələrdə ölənlərin sayı artdı

Bu gün, 15:54

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 15:49

Kiyevdə enerji böhranı: Metro dayandırıldı, şəhər iflic vəziyyətindədir

Bu gün, 15:37

Postmüharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçıları olan 132 min şəxsə 411 min xidmət göstərilib

Bu gün, 15:01

Bakıda Xalq artistinin oğlunu döydülər - Saxlanılan var

Bu gün, 14:31

İki ildə Azərbaycanda icra olunan açıq ürək əməliyyatlarının sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:03

Dəm qazı 21 yaşlı hamilə qadının həyatına son qoydu

Bu gün, 13:41

Alıcı kimi gələn şəxs qızılları oğurlayıb

Bu gün, 13:31

Ucarda avtomat satmaq istəyən şəxs tutulub

Bu gün, 13:26

Duman, külək - Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 13:02

Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib

Bu gün, 12:29

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 12:24

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 11:14

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 10:56

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər