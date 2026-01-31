 Azərbaycanda ekstern imtahanları keçirildi | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycanda ekstern imtahanları keçirildi

Qafar Ağayev18:00 - Bu gün
Azərbaycanda ekstern imtahanları keçirildi

Bu gün ölkə üzrə ekstern imtahanları keçirilib. Bakı və Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsi üzrə imtahanlar ilk dəfə olaraq elektron formada təşkil edilib.

1news.az Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, ötən il 4 və 6-cı siniflər üzrə keçirilən monitorinqlər zamanı təxminən 10 minə yaxın şagird elektron formada imtahana cəlb edilib. Cari ildə keçiriləcək monitorinqlərdə elektron formada imtahana cəlb edilən şagirdlərin sayının daha da artırılması istiqamətində təhlillər aparılır.

Elektron imtahan infrastrukturunun genişləndirilməsi və iştirakçılar üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

2026-cı ilə qədər:

imtahan mərkəzlərinin sayının 59-a (2022-ci ildə 15),

eyni anda imtahanda iştirak edənlərin sayının 12 min nəfərə (2022-ci ildə 5 min),

imtahanların təşkil olunduğu şəhərlərin sayının 26-ya (2022-ci ildə 10) çatdırılması hədəflənir.

İmtahanların elektron təşkili qiymətləndirmədə şəffaflığı və obyektivliyi artırır, insan amilindən asılılığı minimuma endirir. Prosesin rəqəmsal şəkildə izlənməsi nəzarəti gücləndirir və daha ədalətli və etibarlı imtahan mühiti yaradır. Bu istiqamətdə fəaliyyətlərimiz genişləndirilərək davam edəcək.

Azərbaycanda ekstern imtahanları keçirildi

