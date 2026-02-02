 Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

14:49 - Bu gün
Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

Azərbaycanın 19 yaşadək qadınlardan ibarət millisi Daşkənddə baş tutacaq hazırlıq çərçivəsində fevralın 4-ü və 7-də Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.

1news.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda bu gün Özbəkistana yola düşəcək.

Hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq.

N. Ad / Soyad Klub
1 Nərgiz Ağaliyeva Şəfa FK
2 Firuzə Bayramova Dirçəliş FK
3 Bədriyyə Mavludova Şəfa FK
4 Məsumə Nəzərli Neftçi PFK
5 Arzu Cəfərova Şəfa FK
6 Aygün Novruzova Sabah FK
7 Yelizaveta Vaysman Şəfa FK
8 Pərişan Abdullayeva Liman FK
9 Aysel Cumayeva Liman FK
10 Ülviyyə İslamova Baku Juniors FK
11 Arzu Ağaliyeva Şəfa FK
12 Mədinə Qədiməliyeva Şəfa FK
13 Vahidə Əlipaşayeva Dirçəliş FK
14 Səma Əsədova Sabah FK
15 Mədinə Curuqova Neftçi PFK
16 Ayşən Salamzadə Neftçi PFK
17 Xanım Əsədova Neftçi PFK
