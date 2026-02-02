 Norm ICCX Academy Baku 2026-da yerli tərəfdaş qismində çıxış edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Norm ICCX Academy Baku 2026-da yerli tərəfdaş qismində çıxış edib - FOTO

12:06 - Bu gün
Norm ICCX Academy Baku 2026-da yerli tərəfdaş qismində çıxış edib - FOTO

Norm şirkətinin yerli tərəfdaş olduğu ICCX Academy Baku beynəlxalq beton konfransı və sərgisi uğurla başa çatıb.

200-dən çox iştirakçının, 20-dən çox sərgi iştirakçısının bir araya gəldiyi tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan beton mütəxəssisləri aktual mövzularda təqdimatlarla çıxış ediblər.

Gün boyu davam edən konfransda beton texnologiyalarının tətbiqində dünya təcrübəsi, dayanıqlı inkişafı dəstəkləyən inşaat materialları, eləcə də tikinti sektorunda CO₂ emissiyalarının azaldılması strategiyaları diqqət mərkəzində olub.

Tədbirdə, həmçinin, Azərbaycanın müasir dəmir-beton konstruksiyalarına keçidi mövzusunda panel müzakirəsi baş tutub. Paneldə şirkətin CEO-su Henning Sasse və sərgi iştirakçısı olan beynəlxalq şirkətlərin rəhbərləri iştirak ediblər. Sessiya zamanı Azərbaycanda sənaye binalarının inşasında mövcud yanaşmalar və gələcəkdə müasir həllərin tətbiqi imkanları üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Panel çərçivəsində suallara cavab verən Henning Sasse Norm-un Azərbaycanın inşaat sektorunun modernləşdirilməsindəki rolunu, görülən təşəbbüsləri və müasir yanaşmalara keçidə dair şirkətin mövqeyini bildirib.

ICCX Academy Baku 2026 iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb və sektor nümayəndələri arasında peşəkar əməkdaşlığı təşviq edib.

Norm 10-dan çox ölkədə enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlər qrupu olan NEQSOL Holding-in tərkibinə daxildir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Cəmiyyət

Cəlilabadda əmi qardaşı uşaqlarını baltalayıb

Cəmiyyət

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

“Nar” və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzaladı

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Mirəli Seyidov vəfat edib

Son xəbərlər

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 15:49

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 15:36

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi,nəqliyyat iflic oldu

Bu gün, 15:17

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Bu gün, 15:07

Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

Bu gün, 14:49

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:26

Abşerona prokuror təyin olundu

Bu gün, 14:14

Ötən ay 4 nəfər zəhərlənmədən ölüb

Bu gün, 13:50

BDU-nun tələbəsi və qardaşı yol qəzasında vəfat etdi

Bu gün, 13:36

Səlim Müslümovun milyonluq evi və obyekti satılır

Bu gün, 13:25

Vilayət Eyvazov Qəbələdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib - VİDEO

Bu gün, 13:21

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:10

Azad edilmiş ərazilərdə ötən ay aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Bu gün, 13:09

“Bu qaydaların pozulmasının nəticəsi qəzadır” - NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO

Bu gün, 12:51

Moskva və Qars müqavilələrinin adı Naxçıvan Konstitusiyasından çıxarılır

Bu gün, 12:39

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Bu gün, 12:22

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 12:20

Norm ICCX Academy Baku 2026-da yerli tərəfdaş qismində çıxış edib - FOTO

Bu gün, 12:06

Son iki gündə 117 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 11:44

İldə bir dəfə 1 mobil cihazı gömrükdən rüsumsuz keçirmək olacaq - QƏRAR

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər