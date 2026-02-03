 Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

17:16 - Bu gün
Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində fəaliyyət göstərən, “Xan Çinar 2020” MMC-yə məxsus çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində yoxlama keçirib.

1news.az AQTA-ya istinadən xəbər verir ki, baxış zamanı müəssisədə istifadə müddəti bitmiş bir sıra xammal məhsulları aşkarlanıb. Həmçinin qida məhsullarının donunun açılması prosedurunun normalara uyğun həyata keçirilmədiyi, sanitar-gigiyenik tələblərin pozulduğu müəyyən olunub.

Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib olunub, icrası məcburi göstərişlər verilib. İstehlaka yararsız qida məhsullarının dövriyyədən çıxarılaraq məhv edilməsinə dair müvafiq qərar qəbul edilib.

Paylaş:
149

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

Cəmiyyət

Saxta kredit təklifləri ilə milyonluq dələduzluğun qarşısı alındı - VİDEO

İqtisadiyyat

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Müsahibə

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Cəmiyyət

AQTA qurudulmuş məhsullarla bağlı yoxlama keçirib

Saxta kredit təklifləri ilə milyonluq dələduzluğun qarşısı alındı - VİDEO

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən idmançılar Bakıda: AİGA turniri ilk dəfə Azərbaycanda - VİDEO

“Nar” və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzaladı

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Nasaz qatar xəttən çıxarılıb, interval qısa müddətdə bərpa olunacaq - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

AQTA qurudulmuş məhsullarla bağlı yoxlama keçirib

Bu gün, 17:48

Saxta kredit təklifləri ilə milyonluq dələduzluğun qarşısı alındı - VİDEO

Bu gün, 17:37

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Azərbaycandan Ukraynaya generatorlar göndərilib

Bu gün, 16:58

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Bu gün, 16:53

Bakıda evdə yanğın söndürülüb - VİDEO

Bu gün, 16:21

Texnologiyalarda qadınlar: dayanıqlı gələcəyin memarları

Bu gün, 16:18

“Qarabağ” yeni transferi üçün 200 min ödəyib

Bu gün, 15:59

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

Bu gün, 15:51

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 15:38

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Bu gün, 15:29

Azercell “Tələbə Təqaüdü Proqramı 2026”nı elan edir

Bu gün, 15:06

Yanvarda 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:40

Sumqayıtın icra başçısı reyd zamanı məşhurlaşan məmurun vəzifəsini dəyişdirdi

Bu gün, 14:16

İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

Bu gün, 13:54

Bakı Bulvarında 80 mindən çox dağlaləsi əkiləcək - FOTO

Bu gün, 13:40

Polad Həşimovun övladları ilə - Son fotosu

Bu gün, 13:22

Polislər kanala düşən azyaşlını belə xilas etdi - VİDEO

Bu gün, 13:04

Mətbuat Şurasından sosial mediada təhqirlərlə bağlı ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:53

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:52
Bütün xəbərlər