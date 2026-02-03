 Göyçayda yaşayış binasında yanğın - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Göyçayda yaşayış binasında yanğın - VİDEO

09:27 - Bu gün
Göyçayda yaşayış binasında yanğın - VİDEO

Göyçay şəhəri, Atatürk prospektində yerləşən yaşayış binasında yanğın baş verib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Göyçay Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

Yanğınsöndürənlər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sayəsində beşmərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisində baş vermiş yanğın genişlənməsinə, həmçinin mənzillərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində binanın zirzəmi hissəsində 5 kv.m. sahədə süngər tullantıları yanıb.

Tüstünün təsirinə məruz qalmış mənzildən 2 nəfər təxliyə olunub.

Mənzillər yanğından mühafizə olunub.

