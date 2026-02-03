 Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir - FOTO

Qafar Ağayev10:00 - Bu gün
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir - FOTO

Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının təhsil naziri Yusif bin Abdullah əl-Binyanın dəvəti əsasında Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına səfər edib.

Nazirlikdən 1news.az-a bildirilib ki, səfər çərçivəsində Emin Əmrullayev Yusif bin Abdullah əl-Binyan ilə görüşüb. Görüş zamanı iki ölkə arasında ali təhsil və peşə təhsili sahələrində cari əməkdaşlıq və yaxın gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə ətraflı müzakirələr aparılıb.

Bundan başqa, nümayəndə heyəti Kral Səud Universitetini ziyarət edib. Universitetin rektoru Ali Masmali ilə görüş keçirilib, Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Səfər zamanı nümayəndə heyəti Kral Əbdüləziz Elm və Texnologiya Şəhərini ziyarət edib, burada yaradılmış müasir laboratoriyalar, inkubasiya mərkəzi və innovasiya ekosistemi ilə tanış olub. Emin Əmrullayev və Kral Əbdüləziz Elm və Texnologiya Şəhərinin prezidenti Munir Eldesouki arasında baş tutan görüş çərçivəsində əməkdaşlıq imkanları barədə ətraflı müzakirə aparılıb.

Paylaş:
62

Aktual

Rəsmi

Prezident Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Cəmiyyət

DTX Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən daha 4 vətəndaşı həbs edib

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Gəncə Şəhər Prokurorluğunda qəsdən adamöldürmə faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir - FOTO

DTX Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən daha 4 vətəndaşı həbs edib

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən idmançılar Bakıda: AİGA turniri ilk dəfə Azərbaycanda - VİDEO

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

Son xəbərlər

Qızıl və gümüş yenidən bahalaşır

Bu gün, 10:59

Yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:29

Prezident Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 10:21

Gəncə Şəhər Prokurorluğunda qəsdən adamöldürmə faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 10:10

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir - FOTO

Bu gün, 10:00

DTX Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən daha 4 vətəndaşı həbs edib

Bu gün, 09:39

Göyçayda yaşayış binasında yanğın - VİDEO

Bu gün, 09:27

Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı enib

Bu gün, 09:25

BDYPİ piyadalara yol verməklə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:18

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:09

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:03

Daha 4 müavinət növü proaktiv qaydada təyin ediləcək

02 / 02 / 2026, 17:55

Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

02 / 02 / 2026, 17:40

Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var

02 / 02 / 2026, 17:22

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

02 / 02 / 2026, 16:56

Sumqayıtda avtomobil yanıb - VİDEO

02 / 02 / 2026, 16:51

“⁠İnnovasiya və Süni İntellekt” üzrə təqaüd proqramına qeydiyyat davam edir - Gənclərin nəzərinə

02 / 02 / 2026, 16:36

Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir - FOTO

02 / 02 / 2026, 16:28

Azercell Gənclər Günü ərəfəsində Beynəlxalq İnformatika Olimpiadası üzrə milli komanda ilə görüş keçirib - FOTO

02 / 02 / 2026, 16:25

Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

02 / 02 / 2026, 16:19
Bütün xəbərlər