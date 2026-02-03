Lladró 2026-cı il Çin Yeni ili ərəfəsində At obrazına həsr olunmuş yeni çini seriyasını təqdim edir - FOTO
Şərq təqviminə əsasən At ili altında keçəcək və 17 fevral 2026-cı il tarixində başlayacaq Çin Yeni ili ərəfəsində ispan çini evi Lladró zodiak dövranının ən ifadəli və çoxmənalı obrazlarından birinə müraciət edir.
Yeni seriya atın xarakterini müxtəlif formalarda açan beş çini əsərini bir araya gətirir — ekspressiya və gücdən tutmuş incə abstraksiya və dekorativ interpretasiyalara qədər.
Əsrlər boyu at azadlığın, daxili enerjinin və nəcibliyin universal simvolu olub. Çin mədəniyyətində o, müstəqillik, həyat gücü və hərəkətə yönəlmiş dinamika ilə assosiasiya olunur. İspan ənənəsində isə at obrazı atçılıq sənəti, kənd həyatı və mərasim mədəniyyəti ilə sıx bağlıdır. Bu əlaqə xüsusilə Əndəlüsdə aydın şəkildə hiss olunur — burada at regionun mədəni və bədii identikliyinin ayrılmaz hissəsidir. Məhz bu iki mədəniyyətin kəsişməsində Lladró-nun At ilinə həsr olunmuş seriyası formalaşır.
Zodiak obrazının müasir yozumu New Concept xəttinə daxil olan The Horse əsərində təqdim olunur. Qırmızı-qızılı rəng palitrasında işlənmiş lakonik at başı daxili dinamikanı və obrazın ekspressivliyini əks etdirir. Saf formalar, dərin qırmızı ton və qızılı lüstr vurğuları hərəkət və enerji hissi yaradır, şərq ornamentikasından ilhamlanan dekorativ motivlər isə əsərin zodiak məzmununu ön plana çıxarır.
Daha yumşaq və emosional ovqat Baby Horse fiqurunda öz əksini tapır. Baby Animals kolleksiyasına daxil olan bu əsərdə Çin zodiakının on iki bürcü yüngül və demək olar ki, nağılvari üslubda təqdim olunur. Ağ çinidən hazırlanmış fiqur mat və parlaq səthlərin harmoniyası, ifadəli qara gözlər və əl ilə işlənmiş dekorativ döşlük sayəsində xüsusi istilik və səmimiyyət qazandırır. Bu obraz At bürcü altında doğulanlara xas hesab edilən xüsusiyyətləri — enerjililik, müstəqillik və xarizmanı əks etdirir.
Abstrakt bədii dil Origami Horse heykəlində açılır. Yapon oriqami sənətindən ilhamlanan bu qara mat çini fiqur hərəkət anını təsvir edir: qaldırılmış ayaq və dəqiq balanslaşdırılmış siluet dinamika və tarazlıq hissi yaradır. Künclü səthlər işıq və kölgə oyununu gücləndirərək formanın zərifliyini və intizamını vurğulayır.
At obrazının funksional reinterpretasiyası Horse Vase əsərində təqdim olunur. Burada atın silueti dekorativ obyektə çevrilir. Stilizə edilmiş forma və əl ilə rənglənmiş qara parlaq yal məmulata xarakter və yüngül oyunbazlıq qataraq utilitar funksiyanı bədii ifadə ilə birləşdirir və brendə xas vizual dili qoruyur.
Seriyanın kulminasiya nöqtəsi Spanish Pure Breed (Black) — High Porcelain kolleksiyasına aid, cəmi 500 nüsxə ilə buraxılmış məhdud tirajlı əsərdir. Kral Əndəlüs Atçılıq Məktəbinin atlarından ilhamlanan bu heykəl qara mat çinidən hazırlanıb, qızılı lüstr, metal elementlər və təbii dəri detallarla tamamlanıb. Əsər ispan təmizqanlı atına xas mərasim gözəlliyini, intizamı və gücü təcəssüm etdirərək Lladró-nun texniki və bədii ustalığının ən yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir.
Zodiak seriyasını davam etdirən Lladró qədim simvolikanın yeni bədii şərhlərini kolleksiyaçılara və dekorativ sənət həvəskarlarına təqdim edir. At obrazı bu bürc altında doğulanlar üçün (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) yalnız estetik obyekt deyil, həm də forma, rəng və material vasitəsilə xarakteri əks etdirən şəxsi talisman kimi çıxış edir.
Lladró-nun bütün məmulatları ilk eskizdən son əl rəsminə qədər İspaniyanın Valensiya şəhərində yerləşən manufakturada tamamilə əl işi ilə hazırlanır.
Azərbaycanda Lladró brendi rəsmi olaraq Italdizain şirkəti tərəfindən, brendin eksklüziv distribütoru qismində təqdim olunur.
Ünvan: Bakı, 28 May küçəsi, 7A
Əlaqə telefonu: +994 (12) 498-00-53
Ətraflı məlumat: https://italdizain.az/az/brands/lladro
Italdizain haqqında
Italdizain şirkəti 1996-cı ildə yaradılıb. Fəaliyyətinə Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli İtaliya mətbəx avadanlıqlarının distribusiyası ilə başlayan şirkət zamanla biznes istiqamətlərini genişləndirərək zərgərlik məmulatları, saatlar, süfrə ləvazimatları, ev və interyer məhsulları üzrə onlarla butiki birləşdirən iri holdinqə çevrilib.
Lladró haqqında
Lladró 1953-cü ildə Valensiyada əsası qoyulmuş, bədii çini sahəsində beynəlxalq nüfuz qazanmış aparıcı ispan brendidir. Hər bir Lladró əsəri Valensiyada yerləşən unikal manufakturada ustalar tərəfindən zərgər dəqiqliyi ilə əl işi kimi hazırlanır və buradan dünyanın 120-dən çox ölkəsinə göndərilir.
