 Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq

Qafar Ağayev14:53 - Bu gün
Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış “Qarabağ suvarma kanalının yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 15 aprel 2024-cü il tarixli 85 nömrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılovun müvafiq əmri ilə yaradılmış İşçi qrupunun onlayn formatda növbəti iclası keçirilib.

Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, iclasda İşçi qrupunun rəhbəri Rafiq Aslanov çıxış edərək bildirib ki, ölkənin ən böyük magistral suvarma kanalı olan Qarabağ suvarma kanalı Qarabağ zonası və ona yaxın ərazilərdə yerləşən 9 rayonun ümumilikdə 115 min hektaradək əkin sahəsini suvarma suyu ilə, yaşayış məntəqələrini isə məişət suyu ilə təmin edir. O, həmçinin Araz çayı üzərində yerləşən Bəhrəmtəpə hidroqovşağına əlavə su ötürülməsi hesabına müvafiq əkin sahələrinin su təminatına dəstək göstərildiyini, lakin, kanal torpaq məcralı olduğundan, onun istismarında çətinliklər yaranması ilə yanaşı, həm də ildə təxminən 300 milyon m³ su itkisi yaranması səbəbindən vegetasiya dövründə su təminatının ödənilməsində müəyyən çətinliklər yarandığını bildirib.

O, həmçinin, Sərəncamın icrası çərçivəsində Qarabağ suvarma kanalının yenidən qurulmasının podratçı təşkilatlar tərəfindən uğurla icra olunduğunu, icra prosesində yaranan məsələlərin İşçi qrupunun üzvləri ilə birgə operativ şəkildə həll edildiyini diqqətə çatdıraraq, kanalın yenidən qurulması üzrə layihə-smeta sənədlərinin yekunlaşdıraraq, onun tikintisinin həyata keçirilməsinin zəruriliyini bildirib.

Daha sonra Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan layihə institutu və layihəyə cəlb edilmiş PROYAPI və TEMELSU şirkətlərinin mütəxəssisləri tərəfindən birgə hazırlanmış layihə sənədlərinin cari vəziyyəti barədə təqdimat keçirilib. Təqdimatda Qarabağ suvarma kanalının 26 km-lik 1-ci hissəsinin layihə-smeta sənədlərinin yekunlaşmaq üzrə olduğu bildirilərək, Qarabağ, Mil və Muğan düzlərində aqrar-sənaye komplekslərinin inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla layihənin mümkün variantlarının araşdırılmasının tamamlandığı vurğulanıb.

İşçi qrupunda Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi ilə yanaşı təmsil olunan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Mingəçevir və Yevlax şəhərlərinin, eləcə də Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan və İmişli rayonlarının icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri də iclasda çıxış edərək layihənin vaxtında və peşəkar şəkildə hazırlandığını bildirərək öz rəy və təkliflərini səsləndiriblər.

Sonda İşçi qrupunun rəhbəri qeyd edib ki, Qarabağ suvarma kanalının birinci mərhələsi, yəni 26 kilometrlik hissənin bu ilin birinci yarısında yekunlaşdırılması və aidiyyəti qurumlardan müvafiq rəylərin alınması nəzərdə tutulmuşdur. Ümumilikdə Qarabağ suvarma kanalının layihə-smeta sənədlərinin ilin sonunadək tam başa çatdırılması planlaşdırılır. Birinci mərhələ üzrə tikinti işlərinə isə 2026-cı ilin ikinci yarısında başlanılması nəzərdə tutulur. Tikintinin başa çatdırılması ilə kanalın xidmət göstərdiyi ərazilərdə su təminatının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, həm də ətraf ərazilərin ekoloji və meliorativ vəziyyətinə də müsbət təsir göstəriləcəkdir.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Ermənistanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Cox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Cəmiyyət

AMB Sədri iqtisadi artım və cari əməliyyatlar balansının bağlı proqnozları açıqladı

İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Cəmiyyət

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

İki ildə Azərbaycanda icra olunan açıq ürək əməliyyatlarının sayı açıqlanıb

Alıcı kimi gələn şəxs qızılları oğurlayıb

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

Bu gün, 16:36

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Bu gün, 16:21

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Bu gün, 16:07

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Bu gün, 15:45

Bakıda atasını öldürməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı qız saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Məleykə Abbaszadə: İmtahanların böyük hissəsi elektronlaşdırılacaq

Bu gün, 15:32

Goranboyda 30 ton ot bağlaması yandı

Bu gün, 15:27

Qardaşı uşaqlarını baltalayan şəxsin ölümünün TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:59

Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq

Bu gün, 14:53

İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 14:35

Binəqədidə dördotaqlı ev yandı

Bu gün, 14:30

Böyükşor gölündə köpüklənmə kanalizasiya suları ilə bağlıdır? - Dövlət Xidmətindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:00

Azərbaycanda çovğun müşahidə olunur

Bu gün, 13:41

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 13:29

Taleh Kazımov: Ölkəmiz qlobal iqtisadi müharibədən demək olar ki, kənarda qalıb".

Bu gün, 13:11

Prezident İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyan TRIPP-i müzakirə ediblər

Bu gün, 12:57

Çox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Bu gün, 12:53

Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb - FOTO

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

AMB ötən il satılmayan 541 milyon dolları Maliyyə Nazirliyinə transfer edib

Bu gün, 12:13
Bütün xəbərlər