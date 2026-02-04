 AMB 4 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB 4 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB 4 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0120 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,2055 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0120

100 Rusiya rublu

2,2055

1 Avstraliya dolları

1,1941

1 Belarus rublu

0,5977

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1172

1 Çexiya kronu

0,0827

1 Çin yuanı

0,2450

1 Danimarka kronu

0,2694

1 Gürcü larisi

0,6319

1 Honq Konq dolları

0,2175

1 Hindistan rupisi

0,0188

1 İngilis funt sterlinqi

2,3318

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1913

1 İsveçrə frankı

2,1943

1 İsrail şekeli

0,5498

1 Kanada dolları

1,2466

1 Küveyt dinarı

5,5323

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3393

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5282

1 Moldova leyi

0,1004

1 Norveç kronu

0,1767

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,6067

1 Polşa zlotası

0,4763

1 Rumıniya leyi

0,3949

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3378

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3357

Türk lirəsi

0,0391

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0393

Yapon yeni

1,0879

Yeni Zelandiya dolları

1,0260

Qızıl

8633,9770

Gümüş

149,9030

Platin

3891,3850

Palladium

3043,4250

73

