AMB 4 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0120 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,2055 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0120
|
100 Rusiya rublu
|
2,2055
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1941
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1172
|
1 Çexiya kronu
|
0,0827
|
1 Çin yuanı
|
0,2450
|
1 Danimarka kronu
|
0,2694
|
1 Gürcü larisi
|
0,6319
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3318
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1913
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1943
|
1 İsrail şekeli
|
0,5498
|
1 Kanada dolları
|
1,2466
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5323
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3393
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5282
|
1 Moldova leyi
|
0,1004
|
1 Norveç kronu
|
0,1767
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6067
|
1 Polşa zlotası
|
0,4763
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3949
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3378
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3357
|
Türk lirəsi
|
0,0391
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0879
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0260
|
Qızıl
|
8633,9770
|
Gümüş
|
149,9030
|
Platin
|
3891,3850
|
Palladium
|
3043,4250