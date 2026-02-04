 Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb - FOTO

12:52 - Bu gün
Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb - FOTO

Axşam saatlarından davam edən güclü külək nəticəsində fevralın 4-ü saat 12-00-ə şəhər üzrə 37 ağacın sınması, 23 ağacın budaqlarının qırılması qeydə alınıb.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.

"Dünəndən etibarən gücləndirilmiş iş rejimində çalışan Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları tərəfindən sınan ağaclar və qırılan budaqlar birliyin növbətçi briqadaları tərəfindən operativ şəkildə görütülür və ərazi təmizlənir", - məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
144

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Ermənistanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Cox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Cəmiyyət

AMB Sədri iqtisadi artım və cari əməliyyatlar balansının bağlı proqnozları açıqladı

İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Cəmiyyət

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

Bu gün, 16:36

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Bu gün, 16:21

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Bu gün, 16:07

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Bu gün, 15:45

Bakıda atasını öldürməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı qız saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Məleykə Abbaszadə: İmtahanların böyük hissəsi elektronlaşdırılacaq

Bu gün, 15:32

Goranboyda 30 ton ot bağlaması yandı

Bu gün, 15:27

Qardaşı uşaqlarını baltalayan şəxsin ölümünün TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:59

Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq

Bu gün, 14:53

İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 14:35

Binəqədidə dördotaqlı ev yandı

Bu gün, 14:30

Böyükşor gölündə köpüklənmə kanalizasiya suları ilə bağlıdır? - Dövlət Xidmətindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:00

Azərbaycanda çovğun müşahidə olunur

Bu gün, 13:41

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 13:29

Taleh Kazımov: Ölkəmiz qlobal iqtisadi müharibədən demək olar ki, kənarda qalıb".

Bu gün, 13:11

Prezident İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyan TRIPP-i müzakirə ediblər

Bu gün, 12:57

Çox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Bu gün, 12:53

Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb - FOTO

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

AMB ötən il satılmayan 541 milyon dolları Maliyyə Nazirliyinə transfer edib

Bu gün, 12:13
Bütün xəbərlər