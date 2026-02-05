 PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə Bakıda regional “LEGIS Hüquq Forum”u keçirilir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə Bakıda regional “LEGIS Hüquq Forum”u keçirilir - FOTO

13:44 - Bu gün
5 fevral 2026-cı il tarixində PAŞA Holding və onun törəmə şirkətləri tərəfindən təşkil edilən, hüquq sahəsində peşəkarları, ekspertləri və texnologiya liderlərini bir araya gətirən “LEGIS Hüquq Forum”u keçirilir.

Sözügedən forum artıq ikinci ildir ki, Bakıda keçirilir və bu silsilə çərçivəsində dövlət rəsmilərini, özəl sektor nümayəndələrini, həmçinin 1000-ə yaxın hüquq peşəkarını bir araya gətirir. Forumun məqsədi dövlət-özəl sektorları arasında hüquq mövzusu üzrə əməkdaşlığın təşviqi, hüquq mütəxəssisləri üçün bilik mübadiləsinin təşkili, əsas qanunvericilik islahatlarını müzakirəsi və mövcud hüquqi boşluqları dəyərləndirmək üçün dinamik bir platforma yaratmaqdır.

Tədbirin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri Adil Kərimli, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev, PAŞA Holding-in Baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov, eləcə də PAŞA Holding-in Hüquq və Dövlət qurumları ilə əlaqələr departamentinin direktoru Aytac Qasımova çıxış ediblər.

PAŞA Holding-in Baş İcraçı direktoru Cəlal Qasımov çıxışında forumun əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirib. "Biz artıq ikinci ildir ki, LEGİS hüquq forumunu təşkil edirik. Hüquq sahəsi bir çox mənada inkişafın təməl daşıdır. Bu sahə qanunun aliliyini təmin edir, hesabatlılığı təşviq edir və cəmiyyətimizin təməlini təşkil edən hüquq və azadlıqları qoruyur. Bizim məhz bu sahə üzrə bir tədbirin keçirilməsində məqsədimiz həm ölkəmizdə, həm də xaricdə yaşayan, özəl və dövlət sektorlarını, eləcə də akademiyanı təmsil edən hüquq peşəkarlarını bir araya gətirərək, onlar üçün fikir mübadiləsi imkanını yaratmaqdır." - Cəlal Qasımov bildirib.

PAŞA Holding-in Hüquq və Dövlət qurumları ilə əlaqələr departamentinin direktoru Aytac Qasımova çıxışı zamanı bildirib: “2026-cı il üçün planımız cari layihələri davam etdirmək, genişləndirmək və yeni əməkdaşlıqlarla zənginləşdirməkdir. Assosiasiyalar, gənclər təşkilatları və beynəlxalq platformalarla əməkdaşlıqlarımızı artıraraq Azərbaycan hüquq icmasına daha geniş dəstək vermək niyyətindəyik.”

Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov qeyd edib ki, Azərbaycanda aparılan məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində sahibkarların hüquqlarının etibarlı müdafiəsi və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə ixtisaslaşmış kommersiya məhkəmələri yaradılıb və bu məhkəmələr biznes etimadının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayaraq, kommersiya mübahisələrinin daha peşəkar və ixtisaslaşmış qaydada həllinə imkan yaradır. Burada əsas məqsəd məhkəmə təcrübəsində vahid yanaşmanın təmin edilməsi, qərarların hüquqi əsaslandırılmasının gücləndirilməsidir. İnam Kərimov deyib ki, son illər məhkəmə aktlarının sabitliyinin yüksəlməsi bütövlükdə məhkəmə hakimiyyətinə olan inamın artmasına gətirib çıxarıb. Diqqətə çatdırılıb ki, sahibkarlıq fəaliyyətində inzibati hüququn rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır və bu kontekstdə inzibati məhkəmələr vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsində xüsusi rola malikdir. Həmçinin ölkəmizdə arbitraj institutlarının inkişafının kommersiya və mülki mübahisələrin daha operativ və səmərəli həllinə xidmət edəcəyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, tədbir çərçivəsində hüquq sahəsində aktual olan məsələlərə həsr olunmuş bir neçə mühüm müzakirələr də keçiriləcək.

