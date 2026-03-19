AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:50 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, martın 19-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, , Türkiyə lirəsi 0,0384 manata kimi, Rusiyanın 100 rublu 2.0266 manatadək, Avro isə 1.9498 manatadək ucuzlaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9498
AUD 1,1965
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1134
CZK 0,0797
CNY 0,2464
DKK 0,2609
GEL 0,6257
HKD 0,2169
INR 0,0184
GBP 2,2565
SEK 0,1807
CHF 2,1447
ILS 0,5443
CAD 1,2384
KWD 5,5441
KZT 0,3524
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,4959
MDL 0,0976
NOK 0,1772
UZS 0,014
PKR 0,6064
PLN 0,4563
RON 0,3829
RUB 2,0266
RSD 0,0166
SGD 1,3253
SAR 0,4528
xdr 2,3159
TRY 0,0384
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0648
NZD 0,9891
XAU 8245,731
XAG 128,7764
XPT 3484,227
XPD 2569,984
