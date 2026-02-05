Bakı–Ağdam qatar reysi: Bilet alanlara 7 günlük səfər icazəsi
Bakı-Ağdam qatarına bilet azad olunmuş ərazilərə 7 günlük səfər icazəsini təmin edir
ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, ADY ilə Ağdama səfər bileti işğaldan azad olunmuş ərazilərə artıq 7 günlük giriş icazəsini təmin edir.
Belə ki, bilet rəsmiləşdirilən zaman Daxili İşlər Nazirliyinin elektron portalından sözügedən icazə avtomatik əldə edilir.
Səfər günündən bir həftə sonra, yəni növbəti şənbə günü Ağdamdan Bakıya qatarla da rahat qayıda bilərsiniz.
Biletiləri ADY-nin rəsmi saytından, “ADY Mobile” tətbiqindən və ya dəmiryol kassalarından əldə edin.
106