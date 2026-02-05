 İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

17:16 - Bu gün
İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri fevralın 5-də başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, Əbu-Dabinin Zayed Beynəlxalq Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Prezident İlham Əliyevi Əbu-Dabi Əmirliyinin İcraiyyə Şurasının üzvü, Əbu-Dabi İnvestisiya Holdinqinin prezidenti Şeyx Hamid bin Zayed Al Nəhyan və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

