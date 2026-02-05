AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0039 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,2215 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,0039
|AUD
|1,185
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1161
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2448
|DKK
|0,2683
|GEL
|0,6324
|HKD
|0,2177
|INR
|0,0188
|GBP
|2,3163
|SEK
|0,1887
|CHF
|2,1844
|ILS
|0,5479
|CAD
|1,2424
|KWD
|5,5285
|KZT
|0,3405
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5279
|MDL
|0,1006
|NOK
|0,1752
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6073
|PLN
|0,4751
|RON
|0,3934
|RUB
|2,2215
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3343
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,337
|TRY
|0,039
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,084
|NZD
|1,0176
|XAU
|8276,671
|XAG
|129,7151
|XPT
|3581,79
|XPD
|2910,511
88