İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:06 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0039 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,2215 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0039
AUD 1,185
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1161
CZK 0,0822
CNY 0,2448
DKK 0,2683
GEL 0,6324
HKD 0,2177
INR 0,0188
GBP 2,3163
SEK 0,1887
CHF 2,1844
ILS 0,5479
CAD 1,2424
KWD 5,5285
KZT 0,3405
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5279
MDL 0,1006
NOK 0,1752
UZS 0,0139
PKR 0,6073
PLN 0,4751
RON 0,3934
RUB 2,2215
RSD 0,0171
SGD 1,3343
SAR 0,4533
xdr 2,337
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,084
NZD 1,0176
XAU 8276,671
XAG 129,7151
XPT 3581,79
XPD 2910,511
Bütün xəbərlər