 Türkiyə 2025-ci il üzrə turizm nəticələrini açıqlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Türkiyə 2025-ci il üzrə turizm nəticələrini açıqlayıb

Qafar Ağayev09:48 - Bu gün
Türkiyə 2025-ci il üzrə turizm nəticələrini açıqlayıb

Türkiyə 2025-ci il üzrə turizm nəticələrini açıqlayıb və bu göstəricilər ölkə tarixində rekord kimi qeydə alınıb.

1news.az xəbər verir ki, ötən il Türkiyə 64 milyon turist qəbul edib, turizm gəlirləri isə 65 milyard 231 milyon ABŞ dollarına çatıb.

Məlumatı İstanbulda keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy açıqlayıb. Nazir bildirib ki, əldə olunan nəticələr ölkənin turizm sektorunda davamlı artımın və beynəlxalq bazarda mövqelərinin daha da gücləndiyinin göstəricisidir.

Nazir Ersoy bildirib ki, 2026-cı il üçün hədəf 68 milyard ABŞ dolları turizm gəliridir

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) məlumatlarına istinad edən Mehmet Nuri Ersoy vurğulayıb ki, Türkiyə turizmi artıq təkcə regional deyil, qlobal miqyasda da güclü oyunçuya çevrilib. Onun sözlərinə görə, 2017-ci ildə dünyada ən çox turist qəbul edən ölkələr arasında 8-ci pillədə qərarlaşan Türkiyə, 2024-cü ilə qədər 4-cü yerə yüksəlib. Turizm gəlirləri baxımından isə Türkiyə 2017-ci ildə 15-ci sırada olduğu halda, 2024-cü ildə 7-ci pilləyə qalxıb. Nazir 2026-cı il üçün 68 milyard ABŞ dolları gəlir hədəfinin müəyyən edildiyini də açıqlayıb.

Mehmet Nuri Ersoy qeyd edib ki, Türkiyə artıq böhranların idarə olunması sahəsində güclü reflekslərə və ciddi təcrübəyə malikdir. O əlavə edib ki, ölkənin turizm sektoru yalnız “dəniz, qum və günəş” anlayışı ilə məhdudlaşmır. Mədəniyyət və inanc turizmi, təbiət və ekoturizm, arxeologiya, sağlamlıq və termal turizm, qastronomiya, konqres və sərgi turizmi, kruiz və qış turizmi kimi sahələrdə çeşidlilik getdikcə artır.

Nazir Ersoy bildirib ki, “Gələcək üçün İrs” vizyonu və Gecə Muzeyləri layihələri dünyada yalnız məhdud sayda ölkənin həyata keçirə bildiyi uğurlu təşəbbüslər sırasındadır və bu sahədə Türkiyə ən uğurlu nümunələrdən birinə çevrilib.

Təqdimat strategiyasında tətbiq edilən “mini-serial” modelinin də qlobal miqyasda böyük uğur qazandığını vurğulayan Mehmet Nuri Ersoy qeyd edib ki, “An Istanbul Story” adlı serialın cəmi bir bölümü 32 milyon baxış toplayıb. Onun sözlərinə görə, ən az izlənilən məzmun belə 10 milyon baxışa çatıb ki, bu da Türkiyənin turizm tanıtımında yeni və effektiv yanaşma formalaşdırdığını göstərir.

Türkiyənin 2025-ci il üzrə turizm nəticələrindən əsas göstəricilər:

Göstərici

2025

2024–2025 artım

2017–2025 artım

Ziyarətçi sayı

63.941.000

+2.7%

+68%

Turizm gəlirləri

65,231 milyard ABŞ dolları

+6.8%

+109%

Gecəlik orta xərcləmə

100,0 ABŞ dolları

+3.6%

+36%

Türkiyənin ən böyük 3 turizm bazarı:

  1. Rusiya Federasiyası — 6,90 milyon
  2. Almaniya — 6,75 milyon
  3. Böyük Britaniya — 4,27 milyon

Paylaş:
141

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Siyasət

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Rəsmi

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

Dünya

Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb

Uitkoff: Ukrayna və Rusiya 314 hərbi əsirin mübadiləsinə razılaşdı

ABŞ–İran danışıqları fevralın 6-da Oman paytaxtı Masqatda keçiriləcək

Türkiyə 2025-ci il üzrə turizm nəticələrini açıqlayıb

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

Bill Qeyts Epşteyn işi üzrə irəli sürülən iddialara cavab verdi

Kiyevdə enerji böhranı: Metro dayandırıldı, şəhər iflic vəziyyətindədir

Son xəbərlər

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

Bu gün, 18:12

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Bu gün, 17:58

AXA ötən il 1000-dən çox cərimə protokolu tərtib edib

Bu gün, 17:56

Prezidentin sosial media hesabında BƏƏ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO

Bu gün, 17:36

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Bu gün, 17:27

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Xarici diplomatlar üçün Azərbaycan turizminin təqdimatı keçirilib

Bu gün, 17:11

İlham Əliyev: Qardaş ölkənin bərpa səylərinə Azərbaycanın dəstəyi dostluq münasibətlərimizin əyani ifadəsidir

Bu gün, 17:06

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

Bu gün, 16:44

Bakıda ana sevgilisi ilə birlikdə azyaşlı oğluna işgəncə verib

Bu gün, 16:28

Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb

Bu gün, 16:09

Magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 15:59

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 7 nəfər təqsirləndirilən şəxs müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 15:55

Bakı–Ağdam qatar reysi: Bilet alanlara 7 günlük səfər icazəsi

Bu gün, 15:28

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

Bu gün, 15:19

Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilib

Bu gün, 14:48

Uitkoff: Ukrayna və Rusiya 314 hərbi əsirin mübadiləsinə razılaşdı

Bu gün, 14:39

Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

Bu gün, 14:16

Bako Sahakyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi

Bu gün, 14:00

Daşkəsəndə çətin relyef şəraitində narkotik əməliyyatı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 13:56
Bütün xəbərlər