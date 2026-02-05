İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO
6–15 fevral tarixlərində İrşad müştəriləri “Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində 70%-dək endirimlərdən və sərfəli hissəli ödəniş imkanlarından yararlana bilərlər.
Kampaniya müddətində alıcılar üçün xüsusi hissəli ödəniş şərtləri keçərlidir. Müştərilər məhsulları 18 aya faizsiz, 6 aya komissiyasız hissəli ödənişlə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, taksit kartları vasitəsilə 24 aya qədər faizsiz hissəli ödəniş imkanı da təqdim olunur.
“Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində İrşad mağazalar şəbəkəsində və onlayn satış platformalarında ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebel, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər endirimlə təqdim edilir.
Kampaniya üzrə seçilmiş məhsullardan bəziləri:
· Ardesto HD-Y120T fen – 70% endirimlə: 69.99 AZN əvəzinə 20.99 AZN
· Ardesto EKL-T31GW çaydan – 70% endirimlə: 69.99 AZN əvəzinə 20.99 AZN
· Mibro C4 (XPAW021) smart saat – 42% endirimlə: 139.99 AZN əvəzinə 79.99 AZN
· Taube TBK124 kombi – 200 AZN endirimlə: 719.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN
· Xiaomi Note 15 – 160 AZN-dək endirimlə, üzərində Buds 8 Lite hədiyyə
· Xiaomi Note 15 Pro və Pro+ – 300 AZN-dək endirimlə, üzərində Watch 5 Lite hədiyyə
· Samsung Galaxy A26 – 200 AZN endirimlə: 719.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN
· iPhone 17 Pro (256 GB) – 520 AZN endirimlə: 3599.99 AZN əvəzinə 3079.99 AZN
Kampaniyadan İrşad mağazalarında, eləcə də www.irshad.az saytı və mobil tətbiq vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.
📞 Əlaqə nömrəsi: *0171
Reklam hüququnda