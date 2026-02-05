 İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO

11:10 - Bu gün
İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO

6–15 fevral tarixlərində İrşad müştəriləri “Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində 70%-dək endirimlərdən və sərfəli hissəli ödəniş imkanlarından yararlana bilərlər.

Kampaniya müddətində alıcılar üçün xüsusi hissəli ödəniş şərtləri keçərlidir. Müştərilər məhsulları 18 aya faizsiz, 6 aya komissiyasız hissəli ödənişlə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, taksit kartları vasitəsilə 24 aya qədər faizsiz hissəli ödəniş imkanı da təqdim olunur.

“Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində İrşad mağazalar şəbəkəsində və onlayn satış platformalarında ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebel, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər endirimlə təqdim edilir.

Kampaniya üzrə seçilmiş məhsullardan bəziləri:

· Ardesto HD-Y120T fen – 70% endirimlə: 69.99 AZN əvəzinə 20.99 AZN

· Ardesto EKL-T31GW çaydan – 70% endirimlə: 69.99 AZN əvəzinə 20.99 AZN

· Mibro C4 (XPAW021) smart saat – 42% endirimlə: 139.99 AZN əvəzinə 79.99 AZN

· Taube TBK124 kombi – 200 AZN endirimlə: 719.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN

· Xiaomi Note 15 – 160 AZN-dək endirimlə, üzərində Buds 8 Lite hədiyyə

· Xiaomi Note 15 ProPro+ – 300 AZN-dək endirimlə, üzərində Watch 5 Lite hədiyyə

· Samsung Galaxy A26 – 200 AZN endirimlə: 719.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN

· iPhone 17 Pro (256 GB) – 520 AZN endirimlə: 3599.99 AZN əvəzinə 3079.99 AZN

Kampaniyadan İrşad mağazalarında, eləcə də www.irshad.az saytı və mobil tətbiq vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

📞 Əlaqə nömrəsi: *0171

Reklam hüququnda

Paylaş:
188

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Siyasət

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Rəsmi

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

Cəmiyyət

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Xarici diplomatlar üçün Azərbaycan turizminin təqdimatı keçirilib

Bakıda ana sevgilisi ilə birlikdə azyaşlı oğluna işgəncə verib

Magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən idmançılar Bakıda: AİGA turniri ilk dəfə Azərbaycanda - VİDEO

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Duman, külək - Bazar gününün havası açıqlandı

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

Bu gün, 18:12

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Bu gün, 17:58

AXA ötən il 1000-dən çox cərimə protokolu tərtib edib

Bu gün, 17:56

Prezidentin sosial media hesabında BƏƏ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO

Bu gün, 17:36

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Bu gün, 17:27

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Xarici diplomatlar üçün Azərbaycan turizminin təqdimatı keçirilib

Bu gün, 17:11

İlham Əliyev: Qardaş ölkənin bərpa səylərinə Azərbaycanın dəstəyi dostluq münasibətlərimizin əyani ifadəsidir

Bu gün, 17:06

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

Bu gün, 16:44

Bakıda ana sevgilisi ilə birlikdə azyaşlı oğluna işgəncə verib

Bu gün, 16:28

Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb

Bu gün, 16:09

Magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 15:59

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 7 nəfər təqsirləndirilən şəxs müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 15:55

Bakı–Ağdam qatar reysi: Bilet alanlara 7 günlük səfər icazəsi

Bu gün, 15:28

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

Bu gün, 15:19

Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilib

Bu gün, 14:48

Uitkoff: Ukrayna və Rusiya 314 hərbi əsirin mübadiləsinə razılaşdı

Bu gün, 14:39

Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

Bu gün, 14:16

Bako Sahakyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi

Bu gün, 14:00

Daşkəsəndə çətin relyef şəraitində narkotik əməliyyatı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 13:56
Bütün xəbərlər