 Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

13:00 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin fevralın 2-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri ölkəmizin müasir xarici siyasət kursunun mahiyyətini bir daha aydın şəkildə ortaya qoydu”.

Bu fikirləri mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, qeyd edib ki, bu səfər balanslı, praqmatik və çoxşaxəli diplomatiyanın konkret nəticələr doğurduğunu nümayiş etdirməklə yanaşı, Azərbaycanın qlobal və regional proseslərdə artan rolunu təsdiqlədi. “Xüsusilə Yaxın Şərq kimi strateji əhəmiyyətə malik bir regionda BƏƏ ilə münasibətlərin ardıcıl şəkildə dərinləşdirilməsi mövcud beynəlxalq reallıqlar fonunda uzaqgörən və çevik siyasi xəttin göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycan–BƏƏ münasibətləri artıq təkcə siyasi dialoq müstəvisində deyil, iqtisadi, enerji və təhlükəsizlik sahələrində də strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməkdədir”.

Millət vəkili vurğulayıb ki, səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlər iki ölkə arasında əməkdaşlığın institusional əsaslarını daha da möhkəmləndirir:

“Qeyd olunmalıdır ki, “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC-də İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus qeyri-nəzarət payının bir hissəsinin Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin investisiya qolu olan XRG şirkətinə satılması ilə bağlı sənəd enerji əməkdaşlığında keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcıdır. Bu addım Azərbaycanın enerji layihələrinin beynəlxalq investisiyalar üçün cəlbediciliyini artırmaqla yanaşı, ölkəmizin etibarlı enerji tərəfdaşı statusunu daha da gücləndirir. Paralel olaraq Azərbaycan və BƏƏ Müdafiə Nazirlikləri arasında müdafiə əməkdaşlığına dair niyyət məktubunun imzalanması təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı etimadın və strateji koordinasiyanın dərinləşdiyini göstərir. Səfərin diqqətçəkən məqamlarından biri də Prezident İlham Əliyev və BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyanın iki ölkənin silahlı qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən “Sülh Qalxanı–2026” birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləmələri oldu. Bu fakt Azərbaycan–BƏƏ münasibətlərinin yalnız siyasi bəyanatlar səviyyəsində deyil, praktiki müstəvidə də inkişaf etdiyini, müdafiə sahəsində real əməkdaşlığın formalaşdığını sübut edir. Birgə təlimlər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik təşəbbüslərinə töhfə verməklə yanaşı, Azərbaycanın sülh və sabitliyə əsaslanan xarici siyasət konsepsiyasına tam uyğundur. Səfərin ən mühüm siyasi və mənəvi hadisələrindən biri isə əlbəttə ki, cənab Prezident İlham Əliyevə “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın təqdim olunmasıdır. Dünyada sülhün təşviqi, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və xalqlar arasında dialoqun inkişafına verilən töhfələrə görə təqdim edilən bu nüfuzlu mükafat Prezident İlham Əliyevin qlobal miqyasda artan nüfuzunun və liderlik rolunun beynəlxalq səviyyədə tanınmasının bariz nümunəsidir. Bu mükafat eyni zamanda Azərbaycanın multikulturalizm, tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan dövlət siyasətinin beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətləndirildiyini göstərir. Beləliklə, BƏƏ-yə işgüzar səfər bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə yürüdülən xarici siyasət milli maraqlara xidmət etməklə yanaşı, qlobal sülh və əməkdaşlıq gündəliyinə real töhfələr verir”.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Cəmiyyət

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Siyasət

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Nigar Məmmədova: Azərbaycan müharibə cinayətləri törətmiş canilərin qanun qarşısında cavab verməsini təmin etdi

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında tarix yazılır

Azərbaycandan Ukraynaya generatorlar göndərilib

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Son xəbərlər

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Bu gün, 13:00

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:35

Ölkədə quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma halı aşkarlanmayıb

Bu gün, 12:24

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Bu gün, 12:19

ETX bank və dövlət sektorlarına qarşı fişinq cəhdini müəyyən edib

Bu gün, 12:16

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:11

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə səfər edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:55

Masqatda ABŞ–İran danışıqları keçirilir

Bu gün, 11:50

FHN yaşayış kompleksində şərti yanğın təlimi keçirib - VİDEO

Bu gün, 11:36

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Bu gün, 11:13

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:11

Bakıda 540 qram çəkidə dünyaya gələn körpə xilas edilib

Bu gün, 11:00

XİN: Azərbaycan dövləti və xalqı hər zaman Türkiyənin yanındadır

Bu gün, 10:54

Bakıda liseydə silahlı insident olub

Bu gün, 10:30
Bütün xəbərlər