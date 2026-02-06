 Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Qafar Ağayev14:56 - Bu gün
Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

“İdrak” liseyində baş vermiş insident ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olsa da, media mənsublarının hadisə ilə bağlı bu təhsil ocağı şagirdindən açıqlama alma və yayma üsulları qətiyyən yolverilməzdir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Mətbuat Şurasının yaydığı məlumatda qeyd olunub.

Bildirilib ki, Bu, “Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik Davranış Qaydaları”na tamamilə ziddir. Belə ki, qaydaların “Şərəf və ləyaqətin qorunması, şəxsi həyatın toxunulmazlığı” adlı 3-cü prinsipinin 3.9-cu bəndində bildirilir ki, “jurnalist uşaqların məsumluğu və inamından sui-istifadə etməməli, hüquqlarına hörmətlə yanaşmalı, onların fikirlərinin çatdırılması ilə bağlı xüsusi məsuliyyət nümayiş etdirməli, valideyinlərinin və ya qanuni himayəçilərinin icazəsi olmadan uşaqlardan müsahibə götürməməyə səy göstərməlidir”.

Həmin bənddə o da bildirilir ki, “daha vacib ictimai əhəmiyyət kəsb edən maraqların mövcud olduğu hallar istisna olmaqla, jurnalist uşaqların şəxsi həyatı barədə məlumatları və ya fotoşəkilləri dərc etməməlidir. Jurnalist faciə və ya cinayət əməli nəticəsində zərər çəkmiş, yaxud belə hadisələrə cəlb edilmiş uşaqların kimliyini mütləq qorumalıdır”. Təəssüf ki, “İdrak” liseyindəki insidentlə bağlı üzərində dayandığımız təqdimatda buna riayət edilmədi.

Media mənsublarının “İdrak” liseyi şagirdindən aldıqları müsahibə, həmçinin, müsahibə zamanı yol verdikləri davranış “Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik Davranış Qaydaları”nın “Jurnalistin özünün və çalışdığı orqanının reputasiyasının qorunması” adlı 5-ci prinsipində əksini tapmış “ictimai əhəmiyyət” anlayışı “ictimaiyyət üçün maraqlı” olan informasiya ilə qarışdırılmamalıdır” tələbinin də pozulmasıdır. Onların hərəkəti hadisə ilə bağlı əsl həqiqətləri üzə çıxarmaq məramına xidmət deyildi və məlum olaya olan ictimai diqqətə adekvat peşəkar davranış nümunəsi kimi qiymətləndirilə bilməz.

Azərbaycan Mətbuat Şurası jurnalistləri, xüsusən, ekstremal durumların, cəmiyyətdə rezonans doğurmuş hadisələrin və belə olaylarla əlaqəli məqamların işıqlandırılmasında emosiyalara qapılmamağa, tələskənliyə yol verməməyə və konkret mahiyyət üzrə davranmağa çağırır. Unutmaq olmaz ki, həssaslıq ən böyük peşəkarlıq meyarıdır və medianın yalnız yüksək peşəkar həssaslığı ilə hazırladığı materiallar insanların informasiya tələbatını qarşılamaq iqtidarındadır. Buna əks təmayüllərin hər biri cəmiyyətə ziyandır.

Paylaş:
132

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Cəmiyyət

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Dəm qazı 21 yaşlı hamilə qadının həyatına son qoydu

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

İranda baş verən hadisələrdə ölənlərin sayı artdı

“Bu qaydaların pozulmasının nəticəsi qəzadır” - NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO

Son xəbərlər

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

Bu gün, 17:55

ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 17:48

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Bu gün, 17:30

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

Bu gün, 17:22

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

Bu gün, 17:12

Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 17:08

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Bakıda iki müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - XƏRİTƏ

Bu gün, 16:42

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Bu gün, 16:35

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Bu gün, 15:58

Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstanla ilk yoxlama oyununu keçirib

Bu gün, 15:48

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Bu gün, 15:20

General DSX Mərkəzi Aparatına rəhbər təyin olundu

Bu gün, 15:13

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25
Bütün xəbərlər