 Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Qafar Ağayev15:20 - Bu gün
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) XXV Qış Olimpiya Oyunlarında Ermənistanı təmsil edən fiqurlu konkisürənlər Nikita Raxmanin – Karina Akopova cütlüyünün yarış proqramında siyasi və separatçı məzmun daşıyan "Arsax" adlı musiqidən istifadə etməsi ilə bağlı etirazını bildirib.

1news.az bu barədə Milli Olimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir.

BOK rəsmilərinin diqqətinə çatdırılıb ki, "Arsax" ifadəsi uzun illər ərzində Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınmış əraziləri ilə bağlı Ermənistanın apradığı qeyri-qanuni və separatçı siyasətin ideoloji mahiyyətini əks etdirir. Bu baxımdan Olimpiya Oyunları kimi siyasətdən kənar qalmalı olan beynəlxalq idman tədbirində belə bir proqram seçimi açıq şəkildə siyasi və ideoloji məna daşıyır və Olimpiya dəyərlərinə ziddir.

Qeyd edilib ki, Olimpiya Xartiyasının əsas prinsiplərinə əsasən, Olimpiya Oyunlarında hər hansı siyasi, ideoloji və separatçı təbliğata yol verilməməlidir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin missiyalarından biri də idmanı siyasətdən kənar saxlamaq, idmançıların və yarışların siyasi məqsədlər üçün istismarına qarşı çıxmaqdır.

Bu cür hallar Olimpiya Oyunlarının ruhuna, idman etikası və beynəlxalq idman prinsiplərinə zərər vurur, Olimpiya Hərəkatının neytrallıq prinsipini pozur, eyni zamanda regionda sülh və qarşılıqlı etimad mühitinə xələl gətirir.

Milli Olimpiya Komitəsi öz etirazında bir daha bildirib ki, Olimpiya Oyunları sülhün, dostluğun və xalqlar arasında qarşılıqlı hörmətin rəmzlərindən biridir, bu platformadan siyasi və separatçı təbliğat məqsədləri üçün istifadə etmək yolverilməzdir.

Paylaş:
136

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Cəmiyyət

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Dəm qazı 21 yaşlı hamilə qadının həyatına son qoydu

Postmüharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçıları olan 132 min şəxsə 411 min xidmət göstərilib

Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib

Son xəbərlər

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

Bu gün, 17:55

ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 17:48

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Bu gün, 17:30

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

Bu gün, 17:22

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

Bu gün, 17:12

Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 17:08

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Bakıda iki müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - XƏRİTƏ

Bu gün, 16:42

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Bu gün, 16:35

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Bu gün, 15:58

Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstanla ilk yoxlama oyununu keçirib

Bu gün, 15:48

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Bu gün, 15:20

General DSX Mərkəzi Aparatına rəhbər təyin olundu

Bu gün, 15:13

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25
Bütün xəbərlər