 Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Qafar Ağayev15:58 - Bu gün
Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Ərzincanın Kemah rayonunda 4,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 14:16-da qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı yerin təxminən 4,52 kilometr dərinliyində yerləşib. Sarsıntı ətraf vilayətlərdə də hiss olunub.

Məlumata görə, hadisə Kahramanmaraş mərkəzli 6 fevral zəlzələlərinin üçüncü ildönümünə təsadüf edib.

Ərzincan valisi Hamza Aydoğdu zəlzələ ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, Kemahda baş verən 4,9 bal gücündə zəlzələ nəticəsində hər hansı can və mal itkisi qeydə alınmayıb.

“Allah xalqımızı, Ərzincanlı həmvətənlərimizi hər cür bəla və fəlakətdən qorusun. Ərzincana keçmiş olsun”, – deyə vali əlavə edib.

Qeyd edək ki, 2023-cü il fevralın 6-da Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində 53 mindən çox insan dağıntılar altında qalaraq həlak olmuşdu.

Paylaş:
228

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Dünya

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi, nəqliyyat iflic oldu

Uitkoff: Ukrayna və Rusiya 314 hərbi əsirin mübadiləsinə razılaşdı

Türkiyə 2025-ci il üzrə turizm nəticələrini açıqlayıb

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Son xəbərlər

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

Bu gün, 17:55

ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 17:48

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Bu gün, 17:30

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

Bu gün, 17:22

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

Bu gün, 17:12

Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 17:08

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Bakıda iki müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - XƏRİTƏ

Bu gün, 16:42

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Bu gün, 16:35

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Bu gün, 15:58

Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstanla ilk yoxlama oyununu keçirib

Bu gün, 15:48

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Bu gün, 15:20

General DSX Mərkəzi Aparatına rəhbər təyin olundu

Bu gün, 15:13

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25
Bütün xəbərlər